Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (26.10.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) charttechnisch unter die Lupe.Die OSRAM Licht-Aktie habe mit 29,71 EUR zuletzt nochmals ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Neue Bewegungstiefs seien derzeit gleichbedeutend mit dem niedrigsten Stand seit 2014. Dennoch würden die Analysten inzwischen Licht am Ende des Tunnels sehen. So ergebe sich auf Monatsbasis voraussichtlich ein sog. "Hammer". Sowohl an diesem Candlestickumkehrmuster als auch am mittlerweile wieder freundlich zu interpretierenden MACD lasse sich der laufende Gezeitenwandel festmachen. Zuvor habe der Trendfolger bereits eine positive Divergenz ausgeprägt. Gleichzeitig arbeite der RSI an einer Bodenbildung. Damit auch das eigentliche Chartbild eine nachhaltige Verbesserung erfahre, sei ein Bruch des Baissetrends seit Beginn des Jahres (akt. bei 36,28 EUR) notwendig.Der Charme einer positiven Weichenstellung liege nicht zuletzt darin, dass im Erfolgsfall auch das Tief vom Januar 2016 (34,25 EUR) zurückerobert wäre. Gelinge der Befreiungsschlag, würden die jüngsten Erholungshochs bei rund 40 EUR das nächste Anlaufziel definieren. Bis dahin würden sich aus Investorensicht Anlageprodukte anbieten, welche die letzten wichtigen Tiefs (31,54/29,71 EUR) bzw. in der defensiven Ausprägung sogar das historische Low (25,31 EUR) als Unterstützungen berücksichtigen würden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:33,49 EUR -2,65% (26.10.2018, 10:10)