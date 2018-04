Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (13.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktie: Lasst es leuchten - AktienanalyseWenn ein Licht aufgeht, könnte es ein OSRAM-Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Wie demnächst bei einem europaweiten Event in Portugal. Auch Continental setze auf OSRAM. Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 60 Euro und einer Fälligkeit im Juni 2019 könne von einer steigenden OSRAM-Aktie überproportional profitieren.Licht sei überall. OSRAM sei Licht. Wenn vom 8. bis 12. Mai die 63. Ausgabe des Eurovision Song Contest in Lissabon stattfinde, leuchte OSRAM bereits zum vierten Mal bei diesem europaweiten Event die Bühne aus. Für den Lichttechnik-Konzern sei das ein Prestigeauftrag, eine hübsche Meldung für die Randspalte, doch weitaus interessanter erscheine das, was OSRAM und Continental planen würden. Beide würden ein Joint Venture gründen. Das Projekt, an dem beide Partner mit 50 Prozent beteiligt seien, solle im zweiten Halbjahr mit rund 1.500 Mitarbeitern starten und global agieren, indem es das Wissen beider Konzerne in den Bereichen Licht, Steuerung und Elektronik vereine. Halbleiterbasierte Lichtmodule wie LED-Module für Front- und Heckscheinwerfer, Lasermodule und Einheiten zur Lichtsteuerung sollten die Produkte sein.Das Joint Venture könne einer der Wachstumstreiber sein, die die Analysten von Berenberg in ihrer aktuellen Studie zur Aktie als Gründe für ein Kursziel von 82 Euro nennen würden. Auch die Kollegen der UBS würden ein Ziel von 81 Euro angeben und die Aktie aufgrund der fundamentalen Lage im Sektor als Kauf sehen. OSRAM könnte auch weiterhin vom Trend zur LED-Leuchte profitieren. Licht emittierende Dioden würden als das derzeit sparsamste Leuchtmittel gelten. An der Börse sei für OSRAM das Jahr 2018 bislang im Dunkeln verlaufen. Vom Hoch bei 79,58 Euro sei die Aktie bis vor kurzem auf 56,18 Euro abgerutscht und habe so tief wie vor einem Jahr gestanden, was sich als Einstiegszeitpunkt anbieten könnte. Zahlen lege die OSRAM Licht AG am 3. Mai vor. (Veröffentlicht am 13.04.2018)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:60,50 EUR +2,02% (13.04.2018, 13:17)