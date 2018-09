Kursziel

OSRAM Licht-Aktie

(EUR) Rating

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 28.08.2018 40,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 20.08.2018 48,00 Buy Jefferies & Company Omid Vaziri 10.08.2018 47,00 Overweight Morgan Stanley Lucie Carrier 10.08.2018 51,00 Buy Kepler Cheuvreux Peter Olofsen 08.08.2018 39,30 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 06.08.2018 41,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 06.08.2018 40,00 Hold HSBC Michael Hagmann 06.08.2018 50,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 03.08.2018 41,00 Neutral UBS AG Sven Weier 02.08.2018 40,00 Hold Société Générale Alok Katre 02.08.2018 40,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 02.08.2018 45,00 Buy Commerzbank AG Sebastian Growe 01.08.2018 45,00 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 01.08.2018 47,00 Kaufen LBBW Stefan Maichl 01.08.2018

Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

37,18 EUR -2,97% (05.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

37,31 EUR -2,61% (05.09.2018, 19:15)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (06.09.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 39,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG hat am 1. August die Zahlen zum 3. Quartal 2018 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 1. August hat der Lichtkonzern OSRAM im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Eine schwächere Nachfrage in der Autoindustrie, der starke Euro sowie höhere Kosten hätten auf Umsatz und Ergebnis gelastete. Der Umsatz sei in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um 3,7 Prozent auf gut eine Milliarde Euro gesunken. Das bereinigte operative Ergebnis habe um fast ein Viertel auf 133 Millionen Euro abgenommen. Netto sei der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 84 auf 48 Millionen Euro abgesackt.OSRAM wolle nun mit Einsparungen gegensteuern. Insgesamt wolle der Konzern bis 2020 die Kosten um 130 bis 140 Millionen Euro senken. Unter anderem sollten die Ausgaben in der Verwaltung um rund 20 Prozent reduziert werden. OSRAM habe wegen der schwächeren Geschäfte sowie Projektverschiebungen im Smartphone-Bereich bereits Ende Juni die Prognose für das am 30. September endende Geschäftsjahr gesenkt. Am Vorabend hatte der Konzern zudem die Trennung des verlustträchtigen Beleuchtungsgeschäft beschlossen, berichtet die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus Kepler Cheuvreux: Analyst Peter Olofsen hat die Bewertung auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der aktuelle Aktienkurs sei angesichts des guten Wachstums- und Margenpotenzials des Lichttechnikunternehmens zu niedrig, schrieb Olofsen in einer am 8. August vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Gewinnwarnung werde es aber dauern, bis der Finanzmarkt wieder Vertrauen fasse.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur OSRAM Licht-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick: