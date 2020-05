Kursziel

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 27,10 Verkaufen DZ BANK Harald Schnitzer 15.04.2020 42,25 Hold Kepler Cheuvreux - 30.03.2020 29,00 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 26.03.2020 30,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 19.03.2020 46,00 Neutral UBS AG Sven Weier 06.02.2020

DE000LED4000



LED400



OSR



OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (06.05.2020/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) vor Bekanntgabe der vorläufigen Quartalszahlen zu? 46,00 oder 27,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG wird am 7. Mai die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Kepler Cheuvreux. Das Analysehaus hat das Kursziel für die Aktie des Lichtkonzerns von 46,00 auf 42,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Dies geht aus einer am 30. März vorliegenden Studie des Instituts hervor.Die niedrigste Kursprognose für OSRAM Licht kommt dagegen von der DZ BANK, die den Titel von "halten" auf "verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 22,30 auf 27,10 Euro angehoben hat. Der jüngste Kursanstieg bei den Aktien des Lichtkonzerns basiere auf der wieder erwachten Hoffnung der Anleger auf eine erfolgreiche Übernahme durch den österreichischen Sensorhersteller ams, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am 15. April vorliegenden Studie. Fundamental jedoch, auf die Geschäftsentwicklung von OSRAM bezogen, bleibe die Situation speziell in der für den Lichtkonzern wichtigen Autoindustrie unübersichtlich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur OSRAM Licht-Aktie?Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: