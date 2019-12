Kursziel

OSRAM Licht-Aktie

(EUR) Rating

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 34,10 Verkaufen DZ BANK Harald Schnitzer 29.11.2019 41,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.11.2019 41,00 - Nord LB Wolfgang Donie 13.11.2019 35,00 Neutral UBS AG Sven Weier 12.11.2019 70,00 CHF Buy Vontobel Research Mark Diethelm 12.11.2019



Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

39,14 EUR -0,46% (29.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

39,10 EUR -0,81% (29.11.2019, 22:26)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (02.12.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 41,00 oder 34,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG hat am 12. November die Zahlen zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht.Wie der Aktienanalyse von Independent Research vom 13. November zu entnehmen ist, sei das Zahlenwerk für Q4 2018/19 (30.09., untestiert) operativ trotz (deutlicher) Rückgänge (y/y) besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Dagegen habe das EPS (negativ aufgrund von Wertberichtigungen) seine Prognose deutlich verfehlt. Die mehrmals für das Geschäftsjahr 2018/19 gesenkten Ziele seien erfüllt (Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge) bzw. übertroffen worden (freier Cashflow).Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 sei zurückhalten ausgefallen (u.a. organischer Umsatz: -3% bis +3% y/y; bereinigte EBITDA-Marge ohne IFRS 16: 8% bis 10% (Gj. 2018/19: 8,9%)). Die Geschäftsentwicklung sei jedoch für die gegenwärtige Kursentwicklung der OSRAM-Aktie von untergeordneter Bedeutung, da der größte OSRAM-Aktionär - ams (OSRAM-Anteil: 19,99%) - ein neues freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot (41,00 Euro je OSRAM-Aktie in bar) vorgelegt habe. Dies werde vom Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM zur Annahme empfohlen, so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Wolfgang Donie von der NORD/LB und liegt bei 41 Euro. Die österreichische ams AG habe erneut ein Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der OSRAM Licht AG vorgelegt, so der Analyst in einer Aktienanalyse vom 13. November. Wie schon beim nachgebesserten ersten Versuch würden 41 Euro je Aktie geboten. Die Mindestannahmeschwelle liege diesmal bei 55%, nachdem das erste Angebot an der Schwelle von 62,5% gescheitert sei. ams habe in Verhandlungen wichtige Zugeständnisse gemacht, u.a. hinsichtlich Kündigungsschutz, Standorten, gemeinsam geführte Integration, sodass Vorstand und Aufsichtsrat die Annahme des bis zum 5. Dezember laufenden Angebots empfehlen würden.Auch Donie schließe sich der Empfehlung an, die Offerte von ams anzunehmen. Das Zustandekommen der Übernahme erachte er für überwiegend wahrscheinlich. Nach aktuellem Verhandlungsstand dürfte ein schlagkräftiges kombiniertes Unternehmen entstehen. Im Falle des Scheiterns drohe aber ein deutlicher Kursrutsch, so Wolfgang Donie weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur OSRAM Licht-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick: