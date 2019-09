SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ORIOR-Aktie:

84,20 CHF 0,00% (04.09.2019, 09:38)



ISIN ORIOR-Aktie:

CH0111677362



WKN ORIOR-Aktie:

A1CXAY



Ticker-Symbol ORIOR-Aktie:

9OI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ORIOR-Aktie:

ORON



Kurzprofil ORIOR AG:



ORIOR (ISIN: CH0111677362, WKN: A1CXAY, Ticker-Symbol: 9OI, SIX Swiss Ex: ORON) ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe, die Handwerkskunst mit Pioniergeist verbindet und auf Unternehmertum und starken Werten aufbaut. Die Genusswelt von ORIOR umfasst etablierte Unternehmen und bekannte Marken mit führenden Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland.



Erklärtes Ziel von ORIOR ist die stetige Wertsteigerung für alle Stakeholder. Die Nähe zum Kunden, enge Partner- schaften, eine schlanke und agile Gruppenstruktur sowie das intradisziplinäre ORIOR Champion-Modell bilden die Grundlage, um mit innovativen Produkten, Konzepten und Services den Markt an vorderster Front zu gestalten. Motivierte Mitarbeitende, die Freude haben an ihrem täglichen Tun und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Außerordentliches zu erreichen.



Mit unermüdlichem Engagement strebt das Unternehmen nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen. Dafür steht sein Anspruch: Excellence in Food. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die ORIOR Gruppe mit rund 1.630 Mitarbeitenden einen Nettoerlös von CHF 576,7 Mio. ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen unter www.orior.ch. (04.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ORIOR-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der ORIOR AG (ISIN: CH0111677362, WKN: A1CXAY, Ticker-Symbol: 9OI, SIX Swiss Ex: ORON).ORIOR habe seinen Anteil an Casualfood (60 Verkaufsstellen an dt. Flughäfen) von 35% (Okt. 2018) auf 70% erhöht, zu einem geschätzten Preis von CHF 35 Mio. Der damit einhergehende Umsatz von CHF 60 Mio. bedeute ein Plus von 10% beim Konzernumsatz, wobei die erste Konsolidierung ab September 2019 erfolgen dürfte. Der nächste Schritt folge im September 2020 (19% für EUR 17 Mio.), der letzte 2021 (restliche 11% für EUR 12 Mio.).Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 26. FebruarWie angekündigt, habe ORIOR weitere 35% an Casualfood erworben (konsol. ab Sept. 19), was in der Analystenprognose bereits berücksichtigt sei. Das internationale Geschäft (GJ20: 30%) werde so weiter ausgebaut und um einen Wachstumsbereich ergänzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ORIOR-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ORIOR-Aktie:77,10 EUR +0,92% (04.09.2019, 09:53)