7,90 EUR -0,63% (27.04.2021, 10:26)



DE0005228779



522877



OBS



Die ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) blickt bereits auf eine über 25-jährige erfolgreiche Marktpräsenz zurück. Im Jahr 1986 erfolgte die Gründung der ORBIS Gesellschaft für Organisation, Beratung und Innovatives Systemengineering mbH als Spin-off der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Schon damals setzte das Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit SAP. Nach zehn Jahren traf ORBIS die Entscheidung für eine Ansiedlung auf der grünen Wiese. 1996 wurde der Bau eines Büro- und Beratungszentrums auf den Saarterrassen, dem heutigen Unternehmenssitz, realisiert. Vier Jahre später, im Jahr 2000, gelang der Firma der Gang an die Börse. Seit 2003 fungiert ORBIS auch als Microsoft Business Solutions-Partner. Mittlerweile blickt die Gesellschaft auf mehr als 1.400 erfolgreich realisierte Kundenprojekte zurück.



Dem Kunden bietet ORBIS ein umfassendes Angebotsspektrum. Dieses reicht von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemintegration und -implementierung. Von großem Vorteil ist dabei, dass der Konzern auf die Lösungen der beiden Marktführer Microsoft und SAP zurückgreifen kann. Zu den Kernkompetenzen zählen das klassische Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (EWM/LES), Manufacturing Execution Systeme (MES), Variantenmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Business Analytics (BI, EPM, Data Warehousing) und Product Lifecycle Management (PLM).



Beim Rollout der ERP-Lösungen und Prozesse unterstützt der saarländische Softwarespezialist internationale Konzerne sowie mittelständische Unternehmen. Daneben bietet er eigene Lösungen für MES, BI, Produktkostenkalkulation und Variantenmanagement sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP. Eigene Branchenlösungen auf der Plattform von Microsoft Dynamics CRM runden das Angebotsportfolio ab. (27.04.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) weiterhin mit "kaufen" ein.Die ORBIS AG habe auch im vergangenen Geschäftsjahr 2020 den Wachstumskurs fortgesetzt. Obwohl die COVID-19-Pandemie die Geschäftsentwicklung bei der Gesellschaft und ihren Kunden negativ beeinflusst habe, habe das Saarbrücker Unternehmen sowohl organisch als auch akquisitionsbedingt ein Umsatzwachstum erzielt und damit die Analystenerwartungen übertroffen.Die anhaltenden Pandemie-Beschränkungen dürften auch in 2021 zu negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft führen. Vor allem bei Kunden, die wirtschaftlich stark von der Corona-Krise betroffen seien, könnte es zu Projektverschiebungen oder einer wachsenden Zurückhaltung beim Abschluss neuer Projekte kommen. Andererseits würden viele Unternehmen in dieser Krise erkennen, dass sie ihre Digitalisierungsbemühungen verstärken müssten.Deshalb erwarte Renner allenfalls kurzfristig negative Einflüsse auf das Investitionsverhalten, auf mittlere Sicht sollte sich der Trend zur Digitalisierung auch befeuert durch die Pandemie weiter massiv beschleunigen. Hier sehe der Analyst ORBIS hervorragend positioniert und verspreche sich noch deutliches Wachstumspotenzial.Daneben eröffne auch die Umstellung auf SAP HANA der ORBIS AG in den kommenden Jahren zusätzliche Geschäftsperspektiven. Wachstumsimpulse könnten aber auch noch aus der Übernahme weiterer Unternehmen resultieren. Angesichts der mehr als komfortablen Finanzausstattung rechne der Analyst mit zusätzlichen Akquisitionen, die jedoch nicht in seinen Schätzungen enthalten seien.Habe ORBIS zum Halbjahresende 2020 bereits einen Bestand an liquiden Mitteln von 21,5 Mio. Euro ausgewiesen, so habe sich dieser zum 31. Dezember auf stattliche 26,1 Mio. Euro erhöht. Darüber hinaus würden die eigenen Aktien noch einen Gegenwert von knapp 2,4 Mio. Euro darstellen. Dies decke bereits mehr als 36 Prozent der Marktkapitalisierung ab.Insgesamt sieht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, die ORBIS AG bestens gerüstet, um den Wachstumskurs der letzten Jahre auch in Zukunft fortzusetzen. Nach der Anhebung seiner Schätzungen erhöhe der Analyst auch sein Kursziel von 8,00 Euro auf 9,20 Euro. Dabei empfehle Renner, die ORBIS-Aktie trotz der deutlichen Kurssteigerung seit seinem letzten Research-Update weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 26.04.2021)