Ebenso hätten Saudi Arabien und Russland ihre Einigkeit hinsichtlich der getroffenen Vereinbarung demonstriert. Gerade hinter der Position des Nicht-OPEC-Staates Russland sei im Vorfeld ein großes Fragezeichen gestanden, da mehrere russische Ölunternehmen signalisiert hätten, bestenfalls eine Verlängerung der Vereinbarung um sechs Monate zu befürworten. Der OPEC sei es letztendlich auch mit einer deutlich verbesserten Kommunikation gelungen, markante Ölpreisschwankungen, wie sie im Anschluss an vergangene Treffen oftmals der Fall gewesen seien, zu verhindern.



Zweifelsfrei habe sich das Bild am Ölmarkt verglichen mit der Angebots-/Nachfragesituation vor einem Jahr deutlich gebessert. Gleichzeitig spiegle sich das aber auch in Form eines deutlich höheren Ölpreises wider. Auf dem aktuellen Niveau sei nach Meinung der Analysten mittlerweile nicht nur eine sehr positive Ölpreissicht eingepreist, sie führe ihrer Ansicht nach auch unweigerlich zu einer stärkeren Ausweitung der US-Schieferölaktivitäten und damit zu einer stärkeren Ausweitung der US-Rohölproduktion.



Die US-Energiebehörde EIA rechne in ihrem jüngsten Monatsausblick (von Mitte Dezember) für 2018 mit einem Anstieg der US-Rohölförderung auf durchschnittlich 10 Mio. Fass pro Tag. Gegenüber 2017 würde das einem Anstieg um 8,4% entsprechen. Zudem sei es in den letzten Monaten aufgrund mehrerer geopolitischer Konflikte (u.a. Saudi Arabien-Iran, IrakKurdistan, Venezuela) zu einem Einpreisen einer Risikoprämie in Höhe von USD 3 bis 4 pro Fass gekommen. Die Historie habe allerdings gezeigt, dass eine solche nach und nach wieder ausgepreist werde, sollte eine Intensivierung eines Konfliktes letztendlich ausbleiben.



Aus diesen genannten Gründen würden die Analysten nicht erwarten, dass sich der Brent-Preis das ganze nächste Jahr hinweg auf über USD 60 pro Fass wird halten können. Gerade in der aus Nachfragesicht saisonal bedingt schwächeren ersten Jahreshälfte würden sie mit einem Unterschreiten der 60 USD-Marke rechnen. Für das Gesamtjahr 2018 würden sie einen durchschnittlichen Ölpreis von USD 58 pro Fass Brent prognostizieren.







