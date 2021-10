Es gebe viele Gründe, warum sich OPEC-Staaten derzeit dafür einsetzen würden, dass wieder mehr Kapital in den Ölsektor fließe.



Wenn die Prognosen der OPEC tatsächlich auch nur näherungsweise zutreffen sollten, dann würden zu geringe Investitionen außerhalb der OPEC tatsächlich zu einem massiven Preisanstieg beim Erdöl führen. 200 US-Dollar/Barrel wären dann keineswegs unrealistisch. Ein derartiger Angebotsschock könnte aber eine Rezession auslösen und das sei genau das Szenario, was nicht im Interesse der OPEC-Staaten sei, denn im Zuge dieser Rezession würde auch die Nachfrage nach Erdöl kollabieren.



Außerdem seien im Zuge höherer Ölpreise die Innovationsanreize für alternative Energiequellen gestiegen. Ein Durchbruch etwa bei Flüssigsalzreaktoren oder anderen Energiekonzepten und ein verstärkter Ausbau der erneuerbaren Energien würde die Nachfrage nach Erdöl dauerhaft senken, ein offensichtliches unerwünschtes Ergebnis der OPEC-

Staaten.



Weiter seien die OPEC-Staaten teilweise auf ausländische Investitionen angewiesen. Die entsprechenden Unternehmen könnten sich vom Ölgeschäft abwenden, wenn die Klimapolitik

daheim dieses Geschäftsfeld behindere.



Darüber hinaus seien die OPEC-Länder möglicherweise nicht vollkommen überzeugt davon, dass Erdöl in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich noch so hoch im Kurs stehe. Es bestehe

daher Interesse, Unsicherheit zu schüren, um die Investitionen in den Sektor der erneuerbaren Energien zu dämpfen und dadurch die Nachfrage nach Erdöl hoch zu halten.



Gleichzeitig sei nicht alles schwarz und weiß. Denn der Klimawandel werdr natürlich auch an den OPEC-Staaten nicht spurlos vorbeigehen. Wenn es zu einem weiteren Temperaturanstieg komme, würden auch Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait oder Iran und Irak darunter leiden. Das sei wohl auch der Grund dafür, dass die meisten OPEC-Staaten das Klimaschutzabkommen von Paris ratifiziert hätten. Insofern könne die derzeitige Kritik vieler Ölstaaten an dem Vorantreiben der Klimaschutzziele durch Europa und die USA als ein letztes Aufbäumen gegen die harte Realität verstanden werden, dass das Ende der fossilen Brennstoffe begonnen habe, bevor man dann irgendwann feststelle, dass man tatsächlich massiv investieren müsse. Aber nicht in den Erdölsektor, sondern in Wind, Solar und andere fossilfreie Energiekonzepte. (Wochenbarometer vom 07.10.2021) (07.10.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Beschluss der OPEC/OPEC+ trotz der stark gestiegenen Ölpreise die bisherige knapp gehaltenen monatlichen Förderausweitung nicht zu erhöhen ist ein vielleicht letztes Aufbäumen gegen eine Klimapolitik, die auf eine drastische Reduktion fossiler Brennstoffe setzt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Ein komplexer Macht- und Interessenskampf an den Energiemärkten sei entbrannt, der besonders deutlich werde, wenn man den gerade erschienen Jahresbericht der OPEC dem Klimareport der Internationalen Energieagentur von Mitte diesen Jahres gegenüberstelle. Während die Erdölorganisation einen Zuwachs der Nachfrage nach Erdöl bis 2045 um 20% prognostiziere, werde die Nachfrage laut IEA-Klimareport bis 2050 um mehr als 70% kollabieren müssen, wenn die Klimaziele ernst genommen würden.Vor diesem Hintergrund halte die OPEC bis 2045 Investitionen in den Ölsektor von 11,8 Billionen US-Dollar für notwendig, die IEA fordere dagegen eine massive Umlenkung desInvestitionskapitals in den Sektor der erneuerbaren Energien. Angesichts des massiven Anstiegs der Erdgaspreise und dem zuletzt damit einhergehenden Anstieg der Ölpreise erhalte die OPEC-Sichtweise gerade Rückenwind. Die These sei, man habe in der Vergangenheit aufgrund einer falsch verstandenen Klimapolitik zu wenig in die Förderung fossiler Brennstoffe investiert und das räche sich jetzt durch stark steigende Preise.zurücklehnen, selber investieren und sich freuen, dass ihre Nicht-OPEC-Wettbewerber nach und nach Marktanteile verlieren und die Preise für Öl und Erdgas kräftig steigen würden?Denn wenn die Prognose der OPEC über die künftige Entwicklung der Ölnachfrage stimme, dann müsste ja genau das passieren.