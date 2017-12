Paris (www.aktiencheck.de) - Die Verlängerung der vor einem Jahr beschlossenen Drosselung der Ölfördermenge ist nun unter Dach und Fach, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".So habe sich bereits das Abkommen von Ende vergangenen Jahres als voller Erfolg erwiesen, habe Öl der Nordseesorte Brent seither doch um rund 35 Prozent an Wert zugelegt. Der weiterhin schwächelnde Dollar könnte den Ölpreis zusätzlich unterstützen. Gleiches gelte für die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Aber: Die OPEC habe bei ihrem gestrigen Meeting auch beschlossen, dass auf dem Treffen im Juni 2018 das aktuelle Abkommen einer erneuten Prüfung unterzogen werde. Es sei also nicht ausgeschlossen, dass die Fördermenge schon im Sommer wieder erhöht werden könnte.Hinzu komme, dass der Ölmarkt nach wie vor weit von einem ausgeglichen Markt entfernt sei. Noch immer lägen die globalen Ölreserven rund 140 Millionen Barrel über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Erschwerend komme hinzu, dass das vor allem in den USA betriebene Fracking wie ein Damoklesschwert über dem Markt schwebe. Im Zuge eines steigenden Ölpreises dürften die US-Fracker ihre ohnehin schon hohe Produktion weiterhin nach oben schrauben. Ein nachhaltiger und kräftiger Rückgang der globalen Ölreserven sei daher noch längst nicht unter Dach und Fach. (01.12.2017/ac/a/m)