Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Schwäche am Ölmarkt war von überraschend kurzer Dauer, so die Analysten der Nord LB.Zumindest für jetzt hätten sich offensichtlich die Bullen durchgesetzt und unzweifelhaft ein starkes Signal gesendet. Sie würden davon ausgehen, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus milde Infektionsverläufe verursache und die Pandemie sich alsbald in eine Endemie verabschieden werde. Entsprechend würden sie die Erholung der Ölnachfrage auf gutem Weg sehen. Mit Bezug auf die Angebotsseite würden sie auf die Schwierigkeiten der OPEC+ verweisen, die angekündigten Produktionserhöhungen überhaupt liefern zu können. Tatsächlich habe die Gruppe im Dezember mehr als 600k b/d weniger pumpen können als geplant. Hingewiesen werde dabei auf die geringen freien Förderkapazitäten, die als Puffer für Ausfälle dienen könnten. Wie schnell ein paar Millionen b/d gefährdet sein könnten, hätten zuletzt Libyen (1,1 Mio. b/d) bzw. Kasachstan (1,6 Mio. b/d) gezeigt.Valide Argumente hätten jedoch auch die Bären. Neben Corona gebe es zahlreiche Faktoren, die die Erholung der Ölnachfrage stören könnten. Sie würden insbesondere auf die trübe Stimmung an den Finanzmärkten und deren Ursachen blicken. Steigende Inflation, Zinsängste, ungelöste Probleme im chinesischen Immobilienmarkt seien nur einige. Und auch wenn Omikron individuell weniger gefährlich sein möge, der rasche Anstieg der Infektionszahlen an sich sei zweifellos ein Problem. Über dem stehe dann noch die Tatsache, dass die Ölnachfrage sich schon sehr nahe an ihr Vorkrisenniveau herangearbeitet habe und so in unbekanntes Fahrwasser komme. Bullen und Bären dicht beieinander, das bedeute vor allem Volatilität. Und die wird uns wohl noch eine Weile begleiten, so die Analysten der Nord LB. (10.01.2022/ac/a/m)