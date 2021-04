Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die OPEC+ in den 12 Monaten diszipliniert und konsequent an einer Strategie gearbeitet hatte, das Angebot eher knapp zu halten, kam dieauf dem jüngsten Treffen Anfang April getroffene Entscheidung, die Förderung auszuweiten, doch etwas überraschend, so die Analysten der NORD LB.



Die Förderung solle nun in monatlichen Schritten um jeweils 350k (Mai und Juni) sowie um 440k bpd (Juli) erhöht werden. Der Sinneswandel sei möglicherweise nicht ganz ohne äußere Inspiration gewesen. Jedenfalls habe Jennifer Granholm, Staatssekretärin für Energie der US-Administration, wissen lassen, dass es "produktive Gespräche" gegeben hätte, in denen das Interesse an einem eher niedrigen Ölpreis zum Ausdruck gebracht worden sei. Überraschend sei das auch deswegen, weil die neue Regierung in Washington offenbar der eigenen Ölindustrie keine so freundliche Haltung entgegenbringe wie Donald Trump seinerzeit. Jedenfalls scheine die Rally am Ölmarkt nun erst einmal vorbei zu sein; die Preise seien in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt und in den letzten beiden Wochen um die 63 USD/b (Brent) gependelt. Die Nachfrage sei aktuell durch die dritte Corona-Welle nicht nur in Europa negativ beeinflusst.



Die Stimmung sei wieder etwas negativer. Allerdings laufe der industrielle Teil der Wirtschaft, anders als die direkt von den Lockdowns beeinträchtigten Service-Sektoren, auf Hochtouren. Dies und die aller Ortens auf den Weg gebrachten Konjunkturpakete in Verbindung mit der lockeren Geldpolitik der Notenbanken, habe den IWF veranlasst, in seiner turnusmäßigen Frühjahrssitzung seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft für 2021 und 2022 nach oben zu korrigieren. Der Fonds sehe die Risiken für die Entwicklung nun sogar eher auf der oberen Seite. Eine Einschätzung, die es für mindestens ein Jahrzehnt nicht mehr gegeben habe. Falls die Gurus Recht behalten würden, würde das bedeuten, dass die Wirtschaft später im Jahr und nach 2022 hinein sehr kräftig wachsen müsste. Für den Ölverbrauch seien das auf etwas längere Sicht positive Aussichten. Natürlich sei im System noch reichlich ungenutzte Kapazität vorhanden. In welchem Umfang und Zeitverlauf diese auf den Markt gebracht werden, hänge im Wesentlichen von der OPEC+ ab. Es bleibe also spannend. Die Analysten der NORD LB würden ihre Prognose erst einmal nicht ändern, wohl wissend, dass sie zumindest kurzfristig eher am oberen Rand liege. (12.04.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.