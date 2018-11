London (www.aktiencheck.de) - Aneeka Gupta, Associate Director bei WisdomTree, kommentiert das OPEC-Treffen am vergangenen Wochenende:Der Ölpreis sei innerhalb eines Monats in ein Bärentief gefallen, was den Druck auf die JMMC erhöhe, früher zu handeln als bei ihrem politischen Treffen am 5. Dezember in Wien vorgesehen. Die iranischen Sanktionen hätten nicht den negativen Effekt auf die Ölförderung gehabt, wie es die Märkte erwartet hätten, da die USA unerwartet acht Ländern - darunter Südkorea, Japan und Indien - Ausnahmeverfügungen gegeben hätten, wonach diese in den nächsten 180 Tagen weiterhin Rohöl aus dem Iran einführen dürften.Während der Ölpreis heute auf einer soliden Basis eröffnet habe, dürfte die Reaktion auf das Treffen kurzfristig nachlassen, bis sich die Investoren in sichtbaren Anzeichen einer Angebotsverknappung trösten würden und die OPEC der Rhetorik weiterer Angebotskürzungen gerecht werde. (12.11.2018/ac/a/m)