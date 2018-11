Für die OPEC-Länder stelle sich nunmehr angesichts dunkler werdender Wolken am Ölmarkt die Frage, ob nun erneut die Produktion gekürzt werden sollte. In einem Umfeld, in dem der Markt die Nachfrageerwartungen nach unten und die Angebotsprognosen nach oben schraube, wäre diese Schlussfolgerung durchaus rational, denn das OPEC-Bündnis verfolge nicht länger eine "Marktanteilsstrategie", sondern vielmehr eine Art Strategie, die die globalen Öllagerbestände konstant zu halten versuche; de facto agiere die OPEC dabei als Lagerhaltungsmanager des globalen Ölmarkts. Per Ende Oktober hätten die Analysten der HSH Nordbank AG nicht daran geglaubt, dass die Bedingungen am Ölmarkt für erneute Kürzungen durch die OPEC sprechen würden und sich eine darauf basierende Strategie auszahlen würde. Nun allerdings würden die Analysten die Chancen auf erfolgversprechende Kürzungsmaßnahmen höher einschätzen: (1) Ölpreise am unteren Ende der jüngst zu beobachtenden Handelsspanne (63 bis 86 US-Dollar/Barrel) dürften die Kern-OPEC-Staaten und Russland zur erneuten Kooperation verleiten; (2) nach dem Hochfahren der Produktion zwischen Ende Mai und Oktober durch die OPEC und Russland sei nahezu eine Vollauslastung der Kapazitäten erreicht; (3) die Analysten der HSH Nordbank AG würden jetzt im ersten Quartal 2019 einen hohen Angebotsüberschuss in einem Umfang von 1,5 Mio. Barrel/Tag erwarten, wenn die OPEC die Fördermenge nicht vorher kürzen sollte. Diese Neubewertung des Ölmarktgleichgewichts sei die Folge von zuletzt oberhalb der Erwartungen liegenden Produktionsniveaus in Libyen, Venezuela und den USA.



Für die OPEC-Staaten seien die ökonomischen Anreize naheliegend, die Produktion im kommenden Jahr zu kürzen. Die Umsatzeinbußen durch eine reduzierte Output-Menge seien geringer als die Verluste durch sinkende Preise im Lichte steigender Öllagerbestände - wie dies am jüngsten Preiseinbruch auf dem Ölmarkt um fast 30% gut zu erkennen gewesen sei. Das von den Analysten der HSH Nordbank AG nun leicht schwächer prognostizierte Nachfragewachstum und das höhere Angebot von Nicht-OPEC-Produzenten könne durch ein angepasstes OPEC-Produktionsniveau ausgeglichen werden. Nur im Falle eines starken Nachfrageeinbruchs würden die Kürzungen nicht ausreichend schnell genug wirken, um einen spürbaren Lageranstieg zu vermeiden.



Steigende Lagerbestände, spürbar über dem als Normalniveau angesehenen Fünfjahresdurchschnitt hinaus, würden mit einer erhöhten Preisvolatilität (2015 bis Ende des ersten Quartals 2017) einhergehen. Gleiches gelte, wenn die Lagerbestände ein zu niedriges Niveau erreichen würden (so zu beobachten im Mai/Juni 2018). Daher sei es im Interesse der OPEC, die Lagerbestände möglichst in der Nähe des Normalniveaus zu halten, um in der Folge die Preis-Gewinnvolatilität niedrig zu halten, was sich tendenziell positiv auf die Bewertung des Anlagevermögens in den Bilanzen der Produzenten niederschlage.



Für die OPEC-Sitzung am 6. Dezember in Wien würden die Analysten der HSH Nordbank AG nunmehr eine Ankündigung von Kürzungen des Produktionsumfangs in der Größenordnung von 1 bis 1,4 Mio. Barrel/Tag erwarten. Dies wäre ein fundamentales Event für den Ölmarkt, das benötigt werde, um in die Handelsspanne von 70 bis 80 US-Dollar/Barrel zurückzukehren. Angesichts dessen würden die Analysten taktisch "bullish" bleiben. (22.11.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Rohöl sind in den vergangenen sechs Wochen gefallen wie ein Stein, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Von einem Mehrjahreshoch bei etwa 87 US-Dollar/Barrel Anfang Oktober hätten diese um rund 30% auf aktuell ca. 63 US-Dollar/Barrel nachgegeben. Ursächlich hierfür seien neben fundamentalen auch positionierungsbedingte Faktoren gewesen, die diesen Ausverkauf am Ölmarkt herbeigeführt hätten.