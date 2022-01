Börse Frankfurt-Aktienkurs OMV ADR-Aktie:

55,00 EUR -1,79% (20.01.2022, 11:19)



Nasdaq OTC-Aktienkurs OMV ADR-Aktie:

64,04 USD +1,46% (19.01.2022)



ISIN OMV ADR-Aktie:

US6708755094



WKN OMV ADR-Aktie:

797726



Ticker-Symbol OMV ADR-Aktie:

OMVI



Nasdaq OTC-Symbol OMV ADR-Aktie:

OMVKY



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: US6708755094, WKN: 797726, Ticker-Symbol: OMVI, Nasdaq OTC Symbol: OMVKY) fördert und vermarktet Öl und Gas sowie chemische Lösungskonzepte in verantwortlicher Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einem Konzernumsatz von 17 Mrd. EUR und einem Mitarbeiterstand von rund 25.000 (inkl. Borealis) im Jahr 2020 ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.



Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt. (20.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von OMV (ISIN: US6708755094, WKN: 797726, Ticker-Symbol: OMVI, Nasdaq OTC Symbol: OMVKY) unter die Lupe.Wie bei nahezu sämtlichen Aktien aus der Öl- und Gasbranche sei es auch mit den Anteilscheinen von OMV zuletzt deutlich nach oben gegangen. Doch es gebe klare Unterschiede: Während sich bei BP, TotalEnergies & Co zuletzt teilweise schon regelrechte Fahnenstangen ausgebildet hätten, arbeite der ATX-Titel noch am nachhaltigen Ausbruch auf neue 52-Wochen-Hochs.So sei in dieser Woche bisher der Anstieg auf 56,32 Euro und damit ein neues Jahreshoch geglückt. Doch kurz darauf hätten erneut Gewinnmitnahmen eingesetzt. Könne der aktuelle Widerstandsbereich bei 55 und 56 Euro aber endlich übersprungen werden, dürfte es - sofern die Ölpreise mitspielen würden - in der Folge rasch nach oben gehen.Auch fundamental betrachtet hätten die OMV-Anteile noch reichlich Luft nach oben. So sei das Unternehmen aus Österreich gerade einmal mit einem KGV von 6 bewertet - und damit immer noch deutlich günstiger als die ebenfalls alles andere als teuren Konkurrenten BP oder Shell. Das KBV belaufe sich auf 1,1 - womit es das derzeit hochprofitable Kerngeschäft beinahe umsonst gebe. Hinzu komme eine ordentliche Dividendenrendite von vier Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OMV ADR-Aktie: