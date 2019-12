XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:

41,90 EUR +2,20% (29.11.2019, 17:36)



ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die 37-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 auf 860 ‎Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.400 ‎Mitarbeiter.‎ (02.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OHB: Auf zum Mond - AktienanalyseIn den Medien wird häufig nur von den bekannten US-amerikanischen Raumfahrtkonzernen und ihren hochtrabenden Plänen berichtet. Dabei hat auch Deutschland ein Weltraumunternehmen, das sich nicht verstecken muss: OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die bekannten Visionäre unserer Zeit, Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson, haben eines gemeinsam: die Erde ist ihnen nicht groß genug, und daher zieht es sie in den Weltraum, so die Analysten der DZ BANK. Während Bezos und Branson mit ihren Unternehmen Blue Origin und Virgin Galactic vorerst nur suborbitale Flüge anbieten möchten, gehe Musk mit SpaceX mehrere Schritte weiter und träume von der Kolonisierung des Mars und anderer Planeten. Dass die drei Unternehmer durchaus ernste Absichten verfolgen würden, sei Ende Oktober erst wieder deutlich geworden. Denn am 28.10. habe Virgin Galactic sein Debüt an der New Yorker Börse gefeiert. Ob die beiden anderen Raumfahrtunternehmen aufgrund ihrer finanzstarken Eigentümer ebenfalls den Sprung an die Börse wagen würden, sei fraglich. Sicher sei allerdings, dass die Raumfahrt ein Zukunftstrend sei. Die US-Bank Morgan Stanley beziffere das Potenzial dieses Marktes auf rund 1,1 Bio. US-Dollar bis 2040.Der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands sei OHB SE. Das in Bremen ansässige Unternehmen habe sich auf Satelliten- und Raumfahrtsysteme spezialisiert. Satelliten würden aktuell den größten Anteil zum Konzernergebnis beisteuern. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe OHB die Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr um 4% auf 659 Mio. Euro steigern können. Deutliche Zuwächse habe das Familienunternehmen beim operativen Ergebnis verbucht. Gegenüber 2018 sei in den letzten drei Quartalen das EBITDA um 23% auf 57,9 Mio. Euro geklettert. Um 8%, auf 1,15 Euro, sei das Ergebnis pro Aktie gestiegen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands blicke der Vorstand optimistisch in die Zukunft und erwarte eine weiterhin erfreuliche Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage.Im Vergleich zu SpaceX & Co. klinge das Geschäftsmodell von OHB beinahe konservativ, aber die Bremer seien in der Branche hoch angesehen und würden mit bekannten Namen zusammenarbeiten. So sei OHB beispielsweise bei der nächsten Mondmission der USA im Jahr 2024 mit an Bord. Die US-Raumfahrtbehörde NASA habe OHB beauftragt, ein Konzept für die Treibstoffversorgung der Umsteigestation zu entwickeln. Zudem seien im Vorfeld noch unbemannte Missionen zum Materialtransport geplant, an denen OHB ebenfalls beteiligt sein könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OHB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs OHB-Aktie:42,85 EUR +1,54% (02.12.2019, 08:57)