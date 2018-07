Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



30.07.2018



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (30.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Oerlikon habe eine definitive Vereinbarung unterzeichnet, um das Segment Drive Systems für ein EV von CHF 600 Mio. an Dana zu veräußern. Dies entspreche einem Eigenkapitalwert von ca. CHF 500 Mio. (oder CHF 50 je Aktie zu den frühere vorgeschlagenen IPO-Bedingungen). Das Unternehmen erwarte, ungefähr denselben Betrag in bar zu erhalten. Die Transaktion werde voraussichtlich Ende 2018 oder im 1Q19 abgeschlossen sein.Die Barmittel aus der Veräußerung würden zur Stärkung der Investment-Kompetenzen verwendet, um das weitere Wachstum der Bereiche Surface Solutions und Hochleistungswerkstoffe von Oerlikon zu finanzieren.Oerlikon werde das Segment Drive Systems ab Q2/2019 unter "Nicht fortgeführte Aktivitäten" aufführen und GJ 2017 entsprechend neu formulieren. Das Unternehmen werde am 07.08.2018 im Rahmen der Veröffentlichung der H1/2018-Zahlen vorläufige neu dargestellte Gruppenzahlen für GJ 2017 sowie eine aktualisierte Prognose für GJ 2018 bereitstellen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie und das Kursziel von CHF 21,00. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link