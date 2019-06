Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

10,56 EUR +1,93% (25.06.2019, 11:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

11,73 CHF +2,18% (25.06.2019, 11:42)



ISIN OC Oerlikon-Aktie:

CH0000816824



WKN OC Oerlikon-Aktie:

863037



Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OBH



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OERL



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (25.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Innovation mit zunehmendem Fokus aufs Recycling: OC Oerlikon habe neue Recyclinganlagen für PET-Flakes, faserhaltigen Produktionsabfall und weitere Materialien vorgestellt. Heute stamme nur 10% des Polyestergarns aus recyceltem Material - in Zukunft sei es aber wichtig, dass dieser Anteil deutlich ansteige. Die neue DTY-Texturiermaschine eigne sich besonders gut für den Einsatz bei wiederverwertetem Garn und biete hier auch energetisch beträchtliches Sparpotenzial (-25%). Ebenfalls vorgestellt worden seien Innovationen aus den Bereichen BCF-Teppichfasern (zusätzliche Farboptionen) und Digitalisierung/KI.Optimistischer Marktausblick: OC Oerlikons Auftragsbücher seien voll, die Prognosesicherheit sei hoch. So würden chinesische Großkunden laufend ihre Polyester-Produktionsanlagen erweitern, was bei OC Oerlikon bereits jetzt zu entsprechenden Projektvorbereitungen führe. Synthetikfasern würden rund zwei Drittel des globalen Fasermarkts ausmachen, und Polyester-Filamente würden hier das am stärksten wachsende Segment darstellen. Da sei es umso günstiger, dass OC Oerlikon im Bereich Filament-Spinnanlagen einen Marktanteil von 60% vorweisen könne.Handelsstreit-bedingte Risiken überschaubar: 96% der in China hergestellten Filamente sei für den heimischen Markt oder Südostasien bestimmt, und OC Oerlikon sehe hier derzeit keine Anzeichen für Negativeffekte aufgrund der anhaltenden Handelsstreitigkeiten. Auch eine Produktionsverlagerung würde OC Oerlikon wohl kaum schaden.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel laute CHF 16,60. (Analyse vom 25.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link