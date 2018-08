Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (08.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Basierend auf einer soliden Performance in Q2 18 mit einem breit abgestützten beschleunigten Wachstum und der gestiegenen Vorgabe für den GJ18-Umsatz habe Foeth seine Umsatz- und EBITDA-Prognosen für Surface Solutions für GJ18E und 19E um 3% erhöht. AM wachse weiterhin stark, aber trage immer noch nur Umsätze in tiefer zweistelliger Millionenhöhe bei und verwässere die Marge während der Investitionsphase leicht.Während der Bereich Manmade Fiber eine gute Performance mit gestiegenen Margen aufweise, erhöhe Foeth die Prognose für das Segment nur für das GJ18E (Umsatz +12% und EBITDA +15%), aber belasse die GJ19/20E-Prognosen unverändert. Er erwarte, dass der Bereich bis zum GJ20E einen mehrjährigen Spitzenumsatz zwischen CHF 1,1 bis 1,2 Mrd. erzielen werde.Anpassungen wegen Veräußerung von Drive Systems: Der Analyst berücksichtige folgende Auswirkungen: Barmittel in der Höhe von CHF 600 Mio. bei Abschluss, CHF 285 Mio. neg. CTA-Recycling bei P&L aus nicht fortgeführten Aktivitäten (Non-Cash), geringerer Konzernsteuersatz von mittelfristig 25% (zuvor über 30%), und 10 bis 15 Mio. neg. Corporate-EBITDA-Beitrag (Management- und Markengebühren), zuvor dem Bereich Drive Systems belastet.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link