Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (06.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Manmade-Fiber-Geschäft dürfte sich rasch erholen: Das Filament-Segment in China sei im 1Q20 durch Liefer- und administrativen Störungen aufgrund des Lockdowns beeinträchtigt gewesen, was zu niedrigerem Umsatz und Auftragseingang geführt habe. Mittlerweile sei das Geschäft wieder vollständig aufgenommen worden, das Produktionsvolumen in Deutschland habe Rekordhöhe erreicht und der Rückgang im 1Q dürfte im 2Q größtenteils ausgeglichen werden. OC Oerlikon rechne im 1H20 mit Aufträgen und einem Umsatz von etwa CHF 500 Mio., sodass das Unternehmen auf gutem Weg sei, das Ziel von CHF 1 Mrd. im GJ20 zu erreichen. Die Auftragspipeline sei bis 2022/23 gefüllt. Neue Chancen für Vliesausrüstung für die Produktion von Gesichtsmasken würden das Potenzial jährlich um CHF 50 bis 60 Mio. erhöhen.Surface Solutions werde im 2Q Talsohle erreichen, Erholung dauere jedoch länger: Der Analyst erwarte nun, dass der Umsatz von Surface Solutions im 2Q20E auf 34% sinke (-20% im GJ20E), was auf die Lockdown-Maßnahmen in vielen Regionen zurückzuführen sei. Das Geschäft bei Tooling und allgemeiner Industrie sollte sich recht rasch erholen, Automotive könnte länger brauchen, und Luftfahrt (9% des Konzernumsatzes) dürfte seine früheren Niveaus nicht so bald wieder erreichen. Kontinuierliche Restrukturierung dürfte dazu beitragen, die Rentabilität wiederherzustellen.Aufgrund der Auswirkungen auf Surface Solutions reduziere der Analyst das ber. EBITDA für das GJ20E um 34% und erwarte nun, dass das Konzern-EBIT im GJ20E die Gewinnschwelle erreiche. Für das GJ21/22E senke er das EBITDA um 7%/2%. OC Oerlikon bleibe dank einer führenden Technologie und attraktiver struktureller Wachstumschancen der Marktführer bei Manmade Fiber und Surface Solutions. Mit einem Nettoschulden/EBITDA-Verhältnis von nahe null verfüge OC Oerlikon weiterhin über eine solide Bilanz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: