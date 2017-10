Tradegate-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (31.10.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) und erhöht sein Kursziel.Oerlikon melde für Q3/2017 einen Umsatz, Auftragseingang und ein EBITDA von jeweils 3%/5%/11% über den Erwartungen. Surface Solutions sei um solide 10,5% gewachsen mit einer Stärke in den Bereichen Automotive, Tooling und General Industries und einem starken Geschäftsgang in China/Indien. Der Bereich Drives sei im Jahresvergleich um 32% mit einem Wachstum in allen wichtigen Märkten gestiegen (Agrar-, Bau-, Auto-, Transportsektor), angekurbelt durch den öffentlichen Verkehr in China und den starken Agrarmarkt in Brasilien. Der Umsatz bei Manmade Fiber habe sich beinahe auf CHF 199 Mio. verdoppelt (hauptsächlich, aber nicht nur dank China).Die Q3/2017-EBITDA-Marge von 15,5% habe 100 BP über der Analysten-Prognose gelegen. Die Manmade-Margen hätten sich deutlich von der Gewinnschwelle auf 11% wegen höherer Volumen und ein starkes operatives Geschäft erholt. Die Margen von Surface Solutions hätten über dem Korridor von 18 bis 20% verharrt.Angesichts der soliden Geschäftsentwicklung habe Oerlikon seine Umsatzprognose auf rund CHF 2,75 Mrd. erhöht (zuvor: 2,6) mit einem Auftragseingang von über CHF 2,8 Mrd. (2,6) und einer EBITDA-Marge etwa auf dem Vorjahresniveau von 14,3% (zuvor: nahezu 14%).Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt uneingeschränkt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. (Analyse vom 31.10.2017)Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: