Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

37,20 EUR +1,92% (25.01.2022, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

36,90 EUR +4,53% (25.01.2022, 10:25)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (25.01.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Erfolgskurs von Nynomic dürfte sich angesichts des ungebrochen starken Sentiments im Markt für optische Messtechnik auch in Q4 fortgesetzt haben. Den jüngsten Kursrücksetzer erachte Gruschka daher als attraktive Gelegenheit und stufe sein Rating auf "kaufen" hoch.Gruschka gehe davon aus, dass Nynomic seine unterjährig zweimal angehobene Guidance (Umsatz: ca. 100 Mio. Euro; EBIT-Marge: > 10%) vollumfänglich erreiche und damit den nächsten operativen Meilenstein gesetzt habe. Konkret rechne er für das Jahresschlussquartal mit einem Erlös von 23,7 Mio. Euro (+5,7% yoy), was ein Gesamtjahresniveau von 102,0 Mio. Euro impliziere. Für eine Punktlandung auf der gesetzten Zielmarke würde dem Konzern mit 21,7 Mio. Euro sogar ein Rückgang zum Vorjahresquartal von knapp 3% yoy genügen. Obwohl das Geschäftsmodell teilweise einen Projektcharakter aufweise, erachte Gruschka dies als sehr konservativ, da er sowohl mit Blick auf den Markt als auch nach den jüngsten Gesprächen mit dem Vorstand derzeit keine Anzeichen für ein Abflachen der Nachfrage nach Nynomics innovativen spektroskopiebasierten Analyselösungen wie bspw. aus dem Medizintechnik- und Pharmabereich sehe. Zudem habe das Q4 wohlgemerkt bereits in den letzten beiden Jahren mit einem Anteil von etwa 29% (Q4/20) und 30% (Q4/19) den jeweils stärksten Beitrag im Jahresverlauf geliefert.Auch auf Ergebnisebene dürfte sich die anhaltend erfreuliche Entwicklung widerspiegeln. Bei einem von Gruschka erwarteten EBIT-Beitrag in Q4 i.H.v. 3,7 Mio. Euro (+59,1% yoy) ergebe sich auf Gesamtjahressicht eine Marge von 13,1% (Vj.: 10,1%). Dies würde seit 2019 die vierte Margensteigerung infolge bedeuten, was für Gruschka ein klarer Beleg für die steigende interne Effizienz und ein zunehmendes Skalieren des Geschäftsmodells sei.Auch Q4 dürfte für Nynomic positiv verlaufen sein, weswegen der Analyst den Investment Case in Kombination mit den strukturell ohnehin attraktiven Aussichten als unverändert positiv erachte.Mit Blick auf den jüngsten Kursrücksetzer und das infolgedessen auf < 15x gesunkene KGV 2023e lautet unser neues Rating "kaufen" (zuvor: "halten") mit einem unveränderten Kursziel von 52,00 Euro, so Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 25.01.2022)