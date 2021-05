Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (13.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Das Wedeler Unternehmen überzeuge mit einer sowohl produktseitig als auch geographisch breiten Aufstellung und entsprechend gut gefüllten Orderbüchern. Das würden auch die Eckdaten für das erste Quartal 2021 belegen. Der Spezialist für berührungslose Messtechnik bleibe auf seinem dynamischen Wachstumskurs.Nynomik habe den Umsatz in den ersten drei Monaten um 48% auf 27 Mio. Euro gesteigert. Das EBIT sei dabei auf 3,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden. Damit habe sich die EBIT-Marge für das Auftaktquartal auf 13,7% verbessert. Die mittelfristig avisierte EBIT-Marge oberhalb von 15% werde damit immer greifbarer.Dem Vernehmen nach hätten alle drei Segmente zum Wachstum beigetragen, die höchste Wachstumsdynamik dürfte allerdings der Bereich Life Science gezeigt haben. Zur Erinnerung: Das operative Geschäft von Nynomic sei in drei wachstumsstarke Segmente aufgeteilt. Der größte Bereich Clean Tech bediene mit sehr breit gefächerten Applikationsfeldern zur Produktionskontrolle den gesamten Industriesektor, von der Chemie über Lebensmitteltechnik bis hin zu Halbleitern und LEDs. Life Science umfasse die Lösungen für die Medizintechnik u.a. zur Analyse von Blut. Im Green Tech Segment seien Anwendungen aus den Bereichen Landwirtschaft, wie der Bodennährstoff- und Pflanzenüberwachung (Smart-Farming-Sensor -Systeme), wie der Analyse von Getreide bei der Saat oder der Ernte sowie der Umwelttechnik zusammengefasst.Sehr positiv habe sich neben den Rekordwerten bei Umsatz und Ertrag auch der Auftragsbestand entwickelt. Der starke Auftragseingang im ersten Quartal 2021 habe zu einem neuen Rekord-Auftragsbestand von 74,1 Mio. Euro geführt - ein Plus von 138% gegenüber dem Vorjahr. Besonders interessant: Nachdem Nynomic im Mai 2020 einen Großauftrag im Bereich Laborautomation erhalten habe, werde in Finanzkreisen für das Segment Life Science bereits ein ähnlicher Deal mit einem großen Pharmakonzern diskutiert.Die Nynomic-Aktie habe in den vergangenen zwölf Monaten ihren Wert verdoppelt. Es spreche jedoch einiges für eine dynamische Trendfortsetzung mit Kursen jenseits der 40-Euro-Marke. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.