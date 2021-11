Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (03.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern auf Basis starker vorläufiger Q3-Zahlen die Guidance für das laufende Jahr erneut angehoben. Gruschka sehe sich damit einmal mehr in seiner positiven Sicht auf die Geschäftsqualität des Konzerns bestärkt. Der Auftragsbestand habe abermals auf ein neues Rekordniveau zulegen können, was eine Fortsetzung des erfreulichen operativen Momentums in den nächsten Quartalen nahelege.Den Konzernerlös habe Nynomic in Q3 mit knapp 28% yoy auf 24,6 Mio. Euro sogar stärker als von Gruschka erwartet steigern können (MONe: 21,0 Mio. Euro). Die Wachstumsrate habe damit bereits im achten Quartal in Folge im zweistelligen Bereich gelegen, was nach Erachten des Analysten ein starker Beleg dafür sei, dass das Unternehmen von seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur mit Positionierung in strukturellen Wachstumsmärkten wie der Medizintechnik- und dem Pharmabereich nachhaltig profitiere. Auch das EBIT habe seine überproportionale Dynamik mit einem Anstieg von 45% yoy auf 2,9 Mio. Euro fortgesetzt, wodurch die Marge mit 11,8% sowohl über dem Vorjahreswert (+140 BP yoy) als auch leicht über dem Q2-Niveau (+20 BP qoq) gelegen habe. Auf 9M-Basis ergebe sich daraus ein Umsatz von 78,3 Mio. Euro (+39% yoy) sowie ein EBIT von 9,7 Mio. Euro (+73% yoy). Beide Werte würden damit einen neuen Rekordstand markieren.Angesichts des erzielten 9M-Niveaus erwarte der Vorstand nun, einen Konzernerlös von rund 100 Mio. Euro (zuvor: deutlich über 90 Mio. Euro) zu realisieren. Nach Ansicht des Analysten sei auch diese neue Zielmarke komfortabel erreichbar. So impliziere ein Jahresumsatz von 100 Mio. Euro, dass Nynomic in Q4 ca. 21,7 Mio. Euro generiere, was im Vorjahresvergleich einem Rückgang von knapp 3% yoy entsprechen würde. Trotz des Projektcharakters des Geschäftsmodells erachte der Analyst dies mit Blick auf das unverändert starke Sentiment im Markt für spektroskopiebasierte Analysetechnik als gewohnt konservativ, zumal das Schlussquartal in den letzten beiden Jahren mit einem Anteil von etwa 29% (Q4/20) und 30% (Q4/19) den jeweils stärksten Beitrag im Jahresverlauf geliefert habe. Der Analyst habe seine Umsatzprognose für FY 2021 daher angepasst und sich oberhalb der kommunizierten Guidance positioniert, während seine bisherige Ergebnisschätzung etwas zu ambitioniert wirke und er sie auf Basis des 9M-Resultats nach unten adjustiere.Nynomic bleibe operativ auch nach den ersten neun Monaten weiter auf Erfolgskurs. Der Analyst erachte die strukturellen Perspektiven des Konzerns als unverändert überzeugend, was sich seines Erachtens im aktuellen Aktienkurs jedoch auch weitgehend widerspiegele.Aus bewertungstechnischer Sicht bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, folglich sein Rating "halten" mit unverändertem Kursziel von 52,00 Euro.(Analyse vom 03.11.2021)