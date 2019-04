Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

21,30 EUR -4,91% (01.04.2019, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

21,00 EUR -6,25% (01.04.2019, 12:45)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (01.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) mit einer Kaufempfehlung auf.Als Komplettanbieter für Spektroskopielösungen agiere Nynomic im wachstumsstarken Markt der berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik, der bis 2022 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6,6% p.a. auf 6,9 Mrd. USD wachsen solle. Durch eine konsequente Buy-and-Build-Strategie habe das Unternehmen eine breit diversifizierte Produkt- und Kundenbasis aufgebaut und sei so in der Lage, zahlreiche Endmärkte im Sinne eines One-Stop-Shops von der Entwicklung einer individuellen Messlösung über die Produktion bis zur Integration in die kundenspezifischen Prozesse zu bedienen. Damit verfüge Nynomic über eine einzigartige Marktposition und ein deutliches Abgrenzungsmerkmal zum Großteil der internationalen Wettbewerber.Durch das im Mai 2018 erworbene Unternehmen Spectral Engines habe Nynomic zudem eine innovative Technologie mit substanziellem Marktpotenzial akquiriert, mit der erstmals eine Vielzahl neuer Absatzmärkte und Applikationen im sehr breit gefächerten Consumer-Umfeld adressiert werden könne. Somit sei Nynomic in einer ausgezeichneten Position, um als Technologieführer für miniaturisierte optische Sensoren und First Mover den noch weitgehend unerschlossenen Bereich der Endgeräte für den B2C-Markt wie etwa bei Haushaltsgeräten rund um den Megatrend "Smart Home" zu bedienen.Seit seinem Antritt im Jahr 2015 habe das aktuelle Management die Unternehmensziele stets erfüllen bzw. übertreffen können. Auch in 2018 habe Nynomic gemäß der jüngst veröffentlichten vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz von 67,1 Mio. Euro (+10,6% yoy) und einem EBIT von 10,1 Mio. Euro (+10,7% yoy) die Guidance vollumfänglich erreicht. Während der initiale Ausblick auf 2019 (Umsatz i.H.v. 67 bis 70 Mio. Euro, EBIT i.H.v. 8,0 bis 10,5 Mio. Euro, Marge 12 bis 15%) aufgrund von temporären Nachfrageschwankungen in einigen Endmärkten eher verhalten erscheine, würden die Analysten in den kommenden Jahren mit einer nachhaltigen Fortsetzung des Wachstumstrends rechnen. Insbesondere dank überproportionalem Wachstum der Tochtergesellschaften LayTec und Spectral Engines sollte Nynomic bis 2021 organisch ein Umsatzniveau von 83,5 Mio. Euro erzielen. Dabei sollte sich die EBIT-Marge dank Effizienzsteigerungen der akquirierten Unternehmen sowie dem Wegfall von Anschubfinanzierungen zur Markterschließung auf 15,6% erhöhen.Positiven Newsflow würden die Analysten in den nächsten Quartalen insbesondere aufgrund einer zunehmenden Visibilität der operativen Entwicklung vor allem durch weitere Vertragsmeldungen von Spectral Engines erwarten. Als zusätzlichen Katalysator sähen die Analysten weitere potenzielle Akquisitionen, die in ihren Prognosen jedoch nicht berücksichtigt seien. Trotz der deutlichen Outperformance im laufenden Jahr (YTD: +34,6% vs. CDAX: +7,9%) deute ihr DCF-Modell nach wie vor auf eine signifikante Unterbewertung hin.Da das Potenzial der neuen Wachstumsmärkte in der Marktbewertung noch nicht ausreichend reflektiert wird, nehmen Pierre Gröning und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, die Nynomic-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 31,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: