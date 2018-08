Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (31.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) bei weiteren Kursrücksetzern weiterhin ein Kauf.Der Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik habe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 ein Wachstum von 16% auf über 36 Mio. Euro erzielt. Das EBIT habe sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 5,8 Mio. Euro leicht erhöht. Die EBIT-Marge habe bei rund 16% im ersten Halbjahr gelegen. In Q1 habe die Marge noch rund 18% betragen und sei im zweiten Quartal auf gut 14% gesunken.Wie die Vorstände Maik Müller und Fabian Peters den Experten bei ihrem Treffen anlässlich des Hamburger Investorentages der Montega AG mitgeteilt hätten, unterlägen die einzelnen Quartale durchaus einigen Schwankungen. Besondere Einmaleffekte habe es in Q2 nicht gegeben. Für das Gesamtjahr 2018 erwarte das Vorstandsduo in 2018 einen Umsatz von 66 bis 68 Mio. Euro bei einem EBIT von ca. 10 Mio. Euro. Das entspreche einer Marge von ca. 15%. Auf den ersten Blick scheine die Prognose für das Jahr 2018 etwas zu konservativ zu sein. Das Management habe ihre Anteilseigner in der Vergangenheit öfter mit einer Anhebung der Prognose verwöhnt. "In den letzten Jahren war das zweite Halbjahr immer etwas schwächer als die ersten sechs Monate", so Peters. 2017 habe das Unternehmen einen Umsatz von 60,7 Mio. Euro und ein EBIT von 9,1 Mio. Euro erzielt. Ende November 2017 habe der Vorstand die Mehrheit an der Berliner LayTec AG gekauft. Die Firma werde 2018 einen Beitrag zum Umsatz von bis zu 7 Mio. Euro leisten.Addiere man den zugekauften Umsatz auf die Prognose für 2018, errechne sich insgesamt ein recht moderates, organisches Umsatzwachstum in diesem Jahr. "Das organische Wachstum ist in diesem Jahr in der Tat geringer als in den Vorjahren. Im Schnitt wollen wir pro Jahr um ca. 10% wachsen. Das liegt in manchen Jahren darüber und kann in vereinzelten Jahren auch geringer ausfallen", so Peters. Laut Müller gebe es im Geschäft des Unternehmens gewisse Zyklen. "2018 entwickelt sich das Geschäft im Bereich Halbleiter weniger dynamisch. Und auch im Bereich Landwirtschaft sehen wir eine Zurückhaltung."Nynomic, die Anleger vermutlich besser unter dem vorherigen Namen m-u-t AG kennen würden, sei in ihrem Geschäft gut diversifiziert und werde mittel- bis langfristig vom Wachstum der Photonik profitieren. Im Fokus stünden die Segmente Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Photonik-Lösungen der Gruppe würden auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik aufbauen. Sie würden sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren lassen und böten aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen.Mittelfristig prognostiziere der Vorstand einen Umsatz von 100 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von bis zu 15%. Wachse die Gesellschaft pro Jahr um ca. 10%, erreiche Nynomic diese Umsatzgrößenordnung frühestens im Jahr 2022. Größere Zukäufe könnten dies beschleunigen. "Mit LayTec und jüngst Spectral Engines haben wir zwei Unternehmen in recht kurzer Zeit zugekauft. In unserem Markt herrscht eine große Dynamik. Es gibt durchaus Opportunitäten, bei denen wir zuschlagen, wenn auch der Preis stimmt", so Peters. In erster Linie interessiere sich Nynomic für technologisch interessante Firmen. Reiner Umsatz solle nicht dazugekauft werden. Spectral Engines beispielsweise erziele bisher fast keine Umsätze.2017 habe das Unternehmen einen robusten operativen Cashflow von 9 Mio. Euro erzielt. "Wir sehen auch für 2018 einen guten Cashflow, der allerdings das Vorjahr nicht übersteigen wird", ergänze Peters. Da Capex normalerweise zwischen 1 und 2 Mio. Euro pro Jahr liege, seien die Free Cashflows sehr stark. Per Ende Dezember sei die Kasse mit fast 20 Mio. Euro gut gefüllt gewesen bei überschaubaren Bankschulden. Für die Übernahme von 75% der Spectral Engines sowie einer notwendigen Anschubfinanzierung zur Weiterentwicklung und Markterschließung blättere der Vorstand zwischen 10 und 15 Mio. Euro auf den Tisch. 2023 erfolge der Erwerb auf 100% der Anteile, dessen Kaufpreis heute noch offen sei.Die Experten hätten die Aktie im Dezember 2017 bei Kursen von 18 Euro zum Kauf empfohlen. Zwischenzeitlich sei das Papier auf Kurse von mehr als 27 Euro geklettert. Dieses Niveau sei korrigiert worden. Aktuelle Notiz: 23 Euro. Das etwas dünne organische Wachstum in diesem Jahr ändere an der grundsätzlichen Story mit Fokus Photonik nicht viel.Bei weiteren Kursrücksetzern ist die Nynomic-Aktie weiterhin ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 31.08.2018)