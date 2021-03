Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

39,80 EUR -0,25% (10.03.2021, 13:57)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

39,50 EUR -1,00% (10.03.2021, 14:27)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (10.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern neue Mittelfristziele veröffentlicht. Die starke operative Entwicklung mit einer hohen Wachstumsdynamik in den letzten Quartalen habe das Erreichen der bisherigen Ziele bereits kurzfristig realistisch erscheinen lassen, sodass Bentlage diesen Schritt als folgerichtig erachte und sich in seiner positiven Sicht auf das Unternehmen bestärkt sehe.Neue Mittelfristziele realisierbar: Nachdem das Unternehmen zuvor das mittelfristige Ziel von 100 Mio. Euro Umsatz und einem EBIT von ca. 15 Mio. Euro in Aussicht gestellt habe, sehe die neue Mittelfristplanung einen Umsatz von rund 150 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 15% vor. Das Umsatzziel solle innerhalb der nächsten ca. fünf Jahre sowohl durch organisches als auch durch anorganisches Wachstum erreicht werden. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsbereiche in wachstumsstarken Endmärkten schätze Bentlage, dass bereits in 2025 ein Erlös von 150,9 Mio. Euro (CAGR 2020-2025e 14,0%) erzielbar sei. Bei der EBIT-Marge halte der Analyst ein Überschreiten der Marke von 15% in 2022 für realistisch MONe: 15,3%). Dementsprechend bewerte er die neuen Ziele als realisierbar.Weiterhin gutes Momentum im Life Science Segment antizipiert: Insbesondere den Bereich Life Science erachte Bentlage als einen der wichtigsten Faktoren zum Erreichen der neuen Mittelfristziele. Der bereits Ende Oktober letzten Jahres vermeldete Rahmenvertrag (Volumen von 25,0 Mio. Euro) mit einem der bedeutendsten Bestandskunden unterstreiche nach Erachten des Analysten den Bedarf nach spektroskopiebasierten Analyselösungen in der Medizintechnikbranche und dürfte für andere Unternehmen als Proof of Concept dienen, sodass er in diesem Segment auch in den kommenden Quartalen mit positivem Momentum rechne.Neben dem strukturell wachsenden Kerngeschäft mit zunehmenden Großaufträgen aus der Medizintechnik sollte auch der kontinuierliche Roll Outvon handlichen Spektroskopiegeräten maßgeblich zu der avisierten Entwicklung beitragen. Eine Anwendung, die nach Erachten des Analysten besonders großes Potenzial berge, sei der Einsatz der miniaturisierten Spektroskopielösung zur Erkennung von Medikamentenfälschungen. Bei den großen Pharmakonzernen entstünden durch gefälschte Medikamente jährlich Schäden von über 10 Mrd. Euro (Quelle: EU Intellectual Property Office). Infolgedessen erwarte Bentlage vonseiten der globalen Pharmakonzerne eine hohe Investitionsbereitschaft für die Lösung von Nynomic.Nach starken vorläufigen Zahlen für das letzte Geschäftsjahr sei die Anpassung der Mittelfristziele in den Augen des Analysten ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt, welchen Wachstumschancen sich das Unternehmen gegenübersehe.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, ist von den sowohl kurz- als auch langfristig aussichtsreichen Perspektiven des Konzerns unverändert überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem Kursziel von 45,00 Euro. (Analyse vom 10.03.2021)