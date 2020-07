Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (22.07.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) und erhöht das Kursziel von 29 auf 31 Euro.Nynomic habe am Dienstag vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die einen spürbaren Anstieg bei Umsatz und Ergebnis zeigen und die Jahresziele weiterhin realistisch erscheinen lassen würden.Umsatz und EBIT in Q2 deutlich über Vorjahr: Umsatzseitig habe der Konzern sein Wachstumstempo nach dem bereits erfreulichen Jahresauftakt (Q1: +18% yoy) nochmals beschleunigen können. So seien die Erlöse in Q2 mit ca. 34% yoy auf 18,6 Mio. Euro etwas stärker gestiegen als von Gröning erwartet (MONe: 18,1 Mio. Euro). Auch das EBIT sei nach dem rückläufigen Auftaktquartal (Q1: -14% yoy) wieder zurück auf Wachstumskurs, habe mit dem erzielten Anstieg von rund 20% yoy auf 1,8 Mio. Euro und einer Marge von knapp 10% jedoch leicht unterhalb seiner Prognose (MONe: 2,0 Mio. Euro) gelegen. Auf Halbjahressicht ergebe sich somit ein Konzernumsatz von 36,8 Mio. Euro (+26% yoy) sowie ein im Periodenvergleich konstantes EBIT von 3,6 Mio. Euro (Marge:9,8%).Wesentlicher Grund für den impliziten Margenrückgang (Q2: -110 BP; H1: -250 BP) seien neben dem unterjährigen Projektmix vor allem erhöhte Investitionen in Vertrieb und Marketing, die in erster Linie in die Vermarktung des im November 2019 gelaunchten Cannabis-Messgeräts "Purpl PRO" von Nynomics Tochtergesellschaft Spectral Engines geflossen seienAusblick auf das Gesamtjahr weiterhin positiv: Trotz der bis dato unterproportionalen Ergebnisentwicklung sei der Vorstand weiter optimistisch, die Jahresziele zu erreichen (Umsatz: mehr als 70,0 Mio. Euro; EBIT-Marge: 10 bis 15%). Auch Gröning halte diese nach wie vor für angemessen. Das angestrebte zweistellige Umsatzwachstum erscheine nach dem erzielten Halbjahresniveau insbesondere vor dem Hintergrund realistisch, dass der Auftragsbestand mit 45,1 Mio. Euro (+19% yoy) auf einen neuen Höchstwert habe zulegen können und sich ein bedeutender Teil hiervon noch in diesem Jahr materialisieren sollte (MONe: mehr als 30%). Hierin enthalten sei auch der jüngst verkündete Großauftrag eines Kunden aus dem Bereich Medizintechnik, der bereits bis Jahresende einen niedrigen bis mittleren siebenstelligen Erlösbeitrag liefern und dabei helfen sollte, in H2 eine EBIT-Marge von mehr als10% zu erzielen.Fazit: Das Sentiment des Investment Cases sei für Gröning nach dem erfreulichen ersten Halbjahr unverändert positiv.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem neuen Kursziel von 31 Euro (alt: 29 Euro) infolge erhöhter EPS-Schätzungen und einer Fortschreibung des DCF-Modells. (Analyse vom 22.07.2020)