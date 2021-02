Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

Kurzprofil Nutrien Ltd:



Nutrien (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, NYSE Ticker-Symbol: NTR) ist ein kanadisches Düngemittelunternehmen mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Es ist der größte Kaliproduzent und der drittgrößte Stickstoffdüngerproduzent der Welt. Es hat 1.500 Einzelhandelsgeschäfte und mehr als 20.000 Mitarbeiter. Nutrien ist an der Toronto Stock Exchange (Symbol NTR) und der New York Stock Exchange (Symbol NTR) notiert. Es wurde durch die Fusion von PotashCorp und Agrium gegründet, die am 1. Januar 2018 abgeschlossen wurde. (18.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nutrien Ltd (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, NYSE Ticker-Symbol: NTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Düngerhersteller Nutrien habe 2020 von einem Boom der Agrarbranche am Jahresende profitiert und rechne mit anhaltenden guten Marktbedingungen. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz vor allem wegen einer starken vierten Quartals um vier Prozent auf 20,9 Milliarden Dollar (17 Mrd. Euro) gestiegen, habe der kanadische K+S-Konkurrent am Mittwochabend in Saskatoon mitgeteilt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei unter anderem wegen der corona-bedingten Probleme in den ersten Monaten des Jahres um neun Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar zurückgegangen.Damit habe der Konzern aber besser abgeschnitten, als Experten erwartet hätten. Konzernchef Chuck Magro gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Dünger hoch bleibe und die Preise weiter anziehen würden. Das operative Ergebnis solle daher im laufenden Jahr auf 4 Milliarden Dollar bis 4,5 Milliarden Dollar zulegen."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Nutrien nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Anleger können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte auf 35,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie: