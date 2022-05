NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

109,75 USD +0,82% (02.05.2022, 22:00)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (03.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kali-Konzerns Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit größte Hersteller von Düngemitteln habe ein sehr starkes Quartal hinter sich. 1,4 Mrd. USD habe man verdient. Die Erlöse hätten bei 7,6 Mrd. USD gelegen. Das Gesamtjahr sollte deutlich besser ausfallen als erwartet. Für die Aktie gehe es nur in eine Richtung. Sie könnte die Hochs rausnehmen. Die Nutrien-Aktie ist dabei gar nicht so hoch bewertet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:98,65 EUR +4,37% (03.05.2022, 14:39)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:127,83 CAD +1,26% (02.05.2022, 22:16)