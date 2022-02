Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

95,28 CAD +0,58% (16.02.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

75,06 USD +0,87% (16.02.2022, 22:00)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Kaliriesen Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) unter die Lupe.Der kanadische K+S-Konkurrent habe im vergangenen Jahr den Kalidünger-Absatz auf einen Rekordwert von 13,6 Mio. Tonnen erhöht. Zusammen mit den anziehenden Preisen und guten Geschäften in den anderen Sparten sei der Umsatz des Unternehmens um ein Drittel auf knapp 28 Mrd. USD gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe bei etwas mehr als 7 Mrd. USD gelegen - das sei fast doppelt so viel wie im Jahr davor gewesen. 2022 rechne Nutrien mit einem Anstieg des operativen Gewinns auf 10 bis 11,2 Mrd. USD. Die Gewinnprognose liege über den Erwartungen der Experten - auch das Ergebnis 2021 sei besser als prognostiziert ausgefallen.Nutrien könnte indes im Fall von länger anhaltenden Sanktionen gegen Weißrussland seine Düngemittelproduktion hochfahren. Wegen der starken Nachfrage von Landwirten und sanktionsbedingter Engpässe werde im laufenden Jahr beim Kalidünger ohnehin ein Rekordabsatz von 13,7 bis 14,3 Mio. Tonnen erwartet, habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Sollten die Einfuhrbeschränkungen für Produkte aus Weißrussland, einem der größten Kaliproduzenten der Welt, einen stärkeren Einfluss auf das weltweite Angebot haben, könnte die Produktion auch noch ausgebaut werden.Die gestern veröffentlichten Zahlen würden einmal mehr belegen, wie gut es bei Nutrien laufe. Angesichts der anhaltend hohen Kalipreise dürfte auch das Jahr 2022 gut laufen. Die Aktie des stark positionierten Konzerns sei mit einem KGV von 8 immer noch günstig bewertet und verfüge über ein bullishes Chartbild. Anleger könnten daher nach wie vor einsteigen. Der Stopp sollte nun zur Gewinnsicherung auf 49 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:67,98 EUR +2,97% (17.02.2022, 09:14)