Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) muss sich Insidern zufolge nun auch mit dem FBI auseinandersetzen, so die Experten von "FONDS professionell".Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, prüfe die US-Bundespolizei derzeit, ob Deutschlands größtes Geldhaus gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz verstoßen habe. Teil der Untersuchung sei demnach, wie die Deutsche Bank mit Berichten von Mitarbeitern über möglicherweise problematische Transaktionen verfahren sei.Einige dieser Berichte stünden laut Reuters im Zusammenhang mit US-Präsident Donald Trump und dessen Schwiegersohn und Berater Jared Kushner. Erstmals habe die "New York Times" im Mai über auffällige Transaktionen berichtet. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bank habe die Überweisungen an die Finanzaufsicht melden wollen, Führungskräfte hätten das aber verhindert. Damals hätten die Bank und Trump die Vorwürfe zurückgewiesen.Diesmal habe sich die Deutsche Bank zu den Ermittlungen nicht näher äußern wollen. Ein Sprecher habe aber betonte, das Geldhaus kooperiere mit den Behörden. Vom FBI und dem Weißen Haus würden bisher keine Stellungnahmen vorliegen, heiße es in der Meldung der Nachrichtenagentur. Kushner Companies habe die Vorwürfe als "erfunden und falsch" bezeichnet.