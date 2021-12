Börsenplätze Nu Holdings-Aktie:



Kurzprofil Nu Holdings Ltd.:



Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) wurde 2013 auf den Kaimaninseln gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die Bankenplattform ist auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Märkten absolut führend. Derzeit hat Nu Holdings Ltd. etwa 48 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nu Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die brasilianische Nubank habe vor einer Woche den Sprung aufs Parkett in New York gewagt. Die Performance seitdem sei allerdings mäßig, die allgemeine Marktlage bleibe volatil. Das Geschäftsmodell klinge vielversprechend, doch die Bewertung sei alles andere als günstig - und nun sollten die Zinsen steigen.Am IPO-Tag hätten die Papiere der Nubank bei 10,33 Dollar und damit über dem Ausgabepreis von 9 Dollar geschlossen. Allerdings habe der Eröffnungspreis noch bei 11,25 Dollar gelegen. Schuld dürfte das unsichere Marktumfeld sein, denn die Omikron-Variante halte die Börsen auf Trab. Gerade für hochbewertete Firmen sei es daher eine schwierige Situation.Nubank sei die größte Digitalbank Brasiliens und mit einer Bewertung von mehr als 40 Milliarden Dollar aus dem Stand zur wertvollsten Finanzfirma Lateinamerikas aufgestiegen. Das Potenzial sei riesig, da noch immer viele Menschen in dieser Region mit Finanzdienstleistungen unterversorgt seien. Die Platzhirsche wolle das Unternehmen mit einfachen und günstigeren Produkten attackieren. Dabei solle Nubank auch effizienter arbeiten. Das habe auch schon vor dem IPO die Holding von Warren Bufett, Berkshire Hathaway , angelockt. Sie besitze derzeit 10 Prozent der Anteile. Santander Brasil oder Itaú Unibanco kämen auf nur 1,5. Komplett vergleichbar seien sie aufgrund der Struktur zwar nicht mit Nubank, aber es zeige, dass die Bewertung derzeit ambitioniert sei.Seit dem IPO habe sich der Aktienkurs seitwärts entwickelt. Nubank habe ein aussichtsreiches Geschäftsmodell und sei in Zukunftsmärkten unterwegs. Die hohe Bewertung und der Gegenwind steigender Zinsen würden aber derzeit gegen den Wert arbeiten. Anleger setzen den Titel aber auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link