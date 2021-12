Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) brachen gestern um knapp 12% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu den wenigen Kursgewinnern an Europas Börsen habe gestern der Kochbox-Lieferant HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) gezählt, der bereits zuvor zu den Pandemie-Profiteuren gehört habe.In den USA seien dagegen jene Industrieunternehmen, die mit am meisten unter Geschäftseinschränkungen zu leiden hätten, wie Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) oder Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT), überproportional stark unter die Räder gekommen. Deren Aktien hätten jeweils mehr als 2% an Wert verloren. (21.12.2021/ac/a/m)