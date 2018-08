Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (20.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche mit einer Übernahme auf sich aufmerksam gemacht. Beim Zukauf handle es sich um Ziylo, eine Ausgründung der britischen Universität in Bristol. Das britische Unternehmen habe sich auf die Entwicklung von synthetischen Molekülen spezialisiert. Mit der Ziylo-Plattform möchte Novo Nordisk die Entwicklung von Glukose-bindenden Insulinen beschleunigen. Teile der Firma würden in ein neues Unternehmen namens Carbometrics eingebracht. Carbometrics wiederum kooperiere mit den Dänen.In dieser Woche habe es News zum potenziellen neuen Blockbuster Semaglutide (Handelsname Ozempic) gegeben. Es seien die Phase-3a-Ergebnisse der sogenannten Pioneer-5-Studie vorgelegt worden. Die 26-wöchige Studie habe die Wirksamkeit und Sicherheit bei einer oralen Dosis von 14mg Semaglutide im Vergleich zu einem Placebo untersucht. Eingeschlossen gewesen seien bei der Studie insgesamt 324 Patienten mit Typ-2-Diabetes. Die Studie habe ihr primäres Ziel einer statistisch signifikanten und überlegenen Reduktion des Blutzuckerwertes HbA1c in der 26. Woche im Vergleich zum Placebo erreicht. Ferner habe eine statistisch signifikante Gewichtsreduktion im Vergleich zum Placebo erreicht werden können. Alles in allem sollte die Überlegenheit der oralen Variante von Semaglutide in zehn Studien demonstriert werden. Vier weitere Studienergebnisse dürften noch 2018 veröffentlicht werden.Goldman Sachs habe die Aktie nach den Studiendaten auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 dänischen Kronen (akt. Kurs: 312,65 DKK) belassen. Die Phase-3a-Ergebnisse der sogenannten Pioneer-5-Studie zu dem Blutzuckersenker habe positive Ergebnisse gebracht. Dies stütze die Erwartung der Analysten, dass Semaglutid das Potenzial zum wirkungsvollsten oral eingenommenen Anti-Diabetesmittel habe.