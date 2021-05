Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

61,40 EUR -1,43% (04.05.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

62,55 EUR +1,48% (05.05.2021, 09:13)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk habe heute Früh seine Q1-Zahlen bekannt gegeben und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Zwischen Januar und März 2021 habe das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 0,2% auf DKK 33,80 Mrd. verzeichnet (Konsens: DKK 32,53 Mrd.), auf währungsbereinigter Basis habe das Wachstum bei 7% gelegen. Der operative Gewinn habe sich um 8,1% auf DKK 14,98 Mrd. reduziert (währungsbereinigt +3%), habe aber damit über dem Konsens von DKK 14,60 Mrd. gelegen. Der Nettogewinn habe sich jedoch gleichzeitig um 6,1% auf DKK 12,62 Mrd. erhöht. Novo Nordisk habe angekündigt, sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um DKK 18 Mrd. aufzustocken.Nach dem soliden Q1-Ergebnis habe das Unternehmen seine Wachstumsprognose gegenüber der ursprünglichen Prognose vom 3. Februar im Schnitt um 100 Basispunkte angehoben. Für 2021 rechne das Management nunmehr mit einem währungsbereinigten Umsatzplus zwischen 6% und 10% (zuvor zwischen 5% und 9%). Beim operativen Gewinn (EBIT) gehe man jetzt von einer Steigerung zwischen 5% und 9% aus (zuvor zwischen 4% und 8%).Die letzte Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: