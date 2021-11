Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (26.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Sinkende Preise und ein niedrigerer Insulinabsatz in China dürften im kommenden Jahr den Umsatz des dänischen Herstellers Novo Nordisk belasten. Die Aktie von Novo Nordisk reagiere in einem ohnehin schwachen Marktumfeld auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von gut drei Prozent auf 95,00 Euro.Das Management rechne mit einem negativen Effekt von rund drei Prozent auf die Erlösentwicklung, wie das Unternehmen am Freitag in Bagsvaerd mitgeteilt habe. Die neuen Insulinpreise in China sollten im Laufe der ersten Jahreshälfte gelten, habe es weiter geheißen.Um Kosten zu senken, regele China die medikamentöse Versorgung seiner Bevölkerung verstärkt über zentrale Ausschreibungen. Nach Unternehmensangaben habe Novo Nordisk in der Ausschreibung für 2022 nicht alle Insuline unterbringen können.Seine - über China hinausgehenden - Ziele für den Gesamtkonzern für 2022 wolle Novo Nordisk im Rahmen der Bilanzpräsentation für 2021 am 2. Februar veröffentlichen.Die Aktie von Novo Nordisk befinde sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des "Aktionär". Seit der Aufnahme im Januar 2019 bei 42,51 Euro notiere das Papier trotz des jüngsten Rücksetzers noch immer gut 120 Prozent im Plus. Zuletzt habe "Der Aktionär" bereits darauf hingewiesen, dass die Luft nach oben dünner werde.Mittelfristig rechnet "Der Aktionär" aber dennoch weiter mit einer positiven Entwicklung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 26.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)