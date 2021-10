Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Insulinhersteller Novo Nordisk werde angesichts eines guten dritten Quartals für das Jahr nochmal optimistischer. Umsatz und operatives Ergebnis sollten nun 2021 um 12 bis 15 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Freitag in Bagsvaerd mitgeteilt habe. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus. Erstmals in der Geschichte könne das Papier die Marke von 700 Dänischen Kronen (DKK) überwinden.Der Konzern habe das Minimum und Maximum der für den Umsatz prognostizierten Spanne um je zwei Prozentpunkte erhöht. Für das operative Ergebniswachstum habe das Management bislang bestenfalls 12 Prozent erwartet.Novo Nordisk habe die neuen Ziele unter anderem mit dem unerwartet stark gestiegenen Marktanteil für das Insulinmittel Ozempic und einem allgemeinen Marktwachstum bei bestimmten Diabetesmedikamenten in den USA begründet.Das Umsatzwachstum habe im dritten Quartal mit 15 Prozent das obere Ende der Gesamtjahresprognose erreicht. Für die ersten neun Monate ergebe sich damit ein Wachstum von 13 Prozent. Das operative Ergebnis habe von Juli bis September sogar fast um ein Fünftel gesteigert werden können, sodass sich für die ersten neun Monate ein Wachstum von 12 Prozent ergebe. Novo Nordisk wolle seine finalen Quartalszahlen am 3. November vorlegen.Die Aktie von Novo Nordisk befinde sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des "Aktionär". Seit der Aufnahme notiere das Papier mittlerweile mehr als 120 Prozent im Plus. Die Luft nach oben werde zwar nun dünner, aber "the trend is your friend".Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 29.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)