Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

50,96 EUR -0,22% (27.11.2019, 11:57)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Der Konzern habe im Rahmen des Kapitalmarkttages die Mittelfristziele bis 2025 wiederholt, die in den letzten Jahren aber auch mehrmals reduziert worden seien (u.a. wegen Preisdruck in den USA, Erstanwendung IFRS 16). Novo Nordisk stelle demnach ein Wachstum des operativen Ergebnisses von durchschnittlich 5% p.a. in Aussicht. Zudem sehe der Konzern das Verhältnis EBIT zu Nettobetriebsvermögen (Unternehmensdefinition) bei 80% und den dreijährigen Durchschnitt der Cash-Umwandlungsrate bei 85%. Die Umsätze außerhalb von Nordamerika sollten eine Beschleunigung erfahren (+6% bis +10% p.a.; zum Vergleich CAGR 2013-2017: +5%). Novo Nordisk plane den Marktanteil bei Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit (vor allem Rybelsus und Ozempic) global auf über ein Drittel (Gj. 2018: 28%) auszuweiten. Zusätzlich strebe Novo Nordisk eine Stärkung der Biopharma-Pipeline an und gleichzeitig die Präsenz bei der Behandlung chronischer Krankheiten (u.a. Herz-Kreislauferkrankungen, Fettleber, chronische Nierenerkrankung) auszuweiten.Gottschalt erachte die angestrebte Diversifizierung des Produktportfolios für positiv, weil dadurch das Klumpenrisiko reduziert werde. Der Konzern erziele bisher einen sehr hohen Anteil des operativen Ergebnisses (Gj. 2018: 80%) durch Medikamente zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit. Seine Erwartungen (u.a. EPS 2019e: 16,32 DKK; EPS 2020e: 18,79 DKK) behalte der Analyst bei.Bei einem unveränderten Kursziel von 417,00 DKK bestätigt Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating Votum die Novo Nordisk B-Aktie. (Analyse vom 27.11.2019)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:50,86 EUR -0,10% (27.11.2019, 11:41)