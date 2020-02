Positive Neuigkeiten für Novo Nordisk kämen zudem aus den USA: Die FDA habe für Ozempic eine erweiterte Wirksamkeit erteilt. Die britische Investmentbank Barclays habe deshalb ihr Kursziel für die Aktie von 445 (59,55 Euro) auf 460 dänische Kronen (61,56 Euro) angehoben (aktueller Kurs: 56,81 Euro). (Ausgabe 2/2020)



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (07.02.2020/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Das Hauptgeschäft von Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) sind Medikamente zur Behandlung von Diabetes, so Thomas Müncher in einer aktuellen Ausgabe des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Mit 28% Marktanteil sei der Pharmakonzern hier weltweit klar die Nummer eins. In den USA - dem mit Abstand größten Gesundheitsmarkt der Welt - seien die Dänen am stärksten aufgestellt: Dort erziele das Unternehmen über 45% seines Umsatzes.Jeder elfte Erwachsene weltweit sei Diabetiker. In Deutschland würden laut dem Bundesministerium für Gesundheit circa 7,2% der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren an der Zuckerkrankheit, auch Diabetes mellitus genannt, leiden. Circa 90 bis 95% aller Betroffenen würden an Typ-2-Diabetes, auch Altersdiabetes genannt, erkranken. Bei ihnen bestehe eine verminderte Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin und die Bauchspeicheldrüse könne nicht genügend Insulin für den erhöhten Bedarf produzieren. Typ-1-Diabetes dagegen werde durch einen absoluten Mangel des Hormons Insulin hervorgerufen.Ende September 2019 habe die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA das Arzneimittel Rybelsus von Novo Nordisk zugelassen, das beim o. g. Typ 2 angewandt werde und erstmals oral als Tablette eingenommen werden könne. Die darin enthaltenen GLP-1-Analoga würden beim Patienten laut dem Hersteller bewirken, dass seine Bauchspeicheldrüse mehr Insulin produziere und dadurch der Blutzuckerspiegel sinke. Zudem solle die neue Tablette Zuckerkranke vor Krankheiten an Herz und Gefäßsystem schützen und dabei helfen, überschüssige Pfunde abzubauen.Genau dieser "Zusatzschutz" sei von hoher Bedeutung. Denn um Zulassungsbehörden und Ärzte zu überzeugen, müssten neue Diabetesmittel nicht nur den Blutzuckerspiegel dauerhaft senken. Immer wichtiger werde für eine Verschreibung, das Übergewicht betroffener Patienten zu reduzieren und Folgeschäden wie Verengung der Blutgefäße, Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich zu dezimieren.Novo Nordisk habe sich darauf mit immer komplexeren Wirkstoffen in seiner Entwicklungspipeline eingestellt. Bislang habe Novo Nordisk beim Kampf gegen die Zuckerkrankheit auf den Wirkstoff Semaglutide gesetzt: Das 2018 in den USA und Europa zugelassene Arzneimittel Ozempic werde einmal in der Woche unter die Haut gespritzt. Laut Analystenmeinung würden die beiden oben erwähnten Medikamente für Milliardenumsätze bei den Dänen sorgen.Damit wären wir bei den Fundamentaldaten. Die Umsätze von Novo Nordisk hätten im ersten Halbjahr 2019 in den USA und Europa um 4 bzw. 6% zugelegt. Das Wachstumstempo in den Schwellenländern sei dagegen deutlich höher gewesen: In Afrika, Asien, Mittlerer Osten und Pazifik seien die Erlöse um satte 20% geklettert. In Lateinamerika seien die Verkaufszahlen sogar um 26% nach oben geschnellt, in China hätten sie um 14% angezogen. Hintergrund dieser Entwicklung: Immer mehr Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika würden sich ungesunde Essgewohnheiten der westlichen Welt zum Vorbild nehmen, weshalb inzwischen dort ebenfalls vermehrt Übergewicht und Zuckerkrankheiten auftreten würden.Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 würden den Wachstumskurs unterstreichen, auf dem sich Novo Nordisk derzeit befinde: Die Erlöse hätten im Jahresvergleich um 9% auf knapp 12 Mrd. Euro zugelegt. Währungsbereinigt habe das Plus 5% betragen. Das operative Ergebnis sei um 11% (wechselkursbereinigt 5%) gestiegen. Angetrieben worden sei das Wachstum von der hohen Nachfrage nach dem Diabetesmittel Ozempic, dessen Umsatz sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verachtfacht habe. Mit knapp 6,9 Mrd. dänischen Kronen habe es auch in US-Dollar die Milliardenschwelle überschritten.Für das Gesamtjahr 2019 habe das Management seine Prognose bereits zum zweiten Mal auf ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5 bis 6% erhöht. Vorher seien die Dänen von mindestens 4% ausgegangen. Beim operativen Ergebnis erwarte CEO Lars Jørgensen einen währungsbereinigten Anstieg von 4 bis 6%. Noch ambitionierter seien die Langfristziele: Auf bis zu 10% wolle er das jährliche Erlöswachstum im internationalen Geschäft bis 2025 pushen. Der globale Marktanteil bei Diabetes-Pharmazie solle auf über ein Drittel steigen und vor allem der US-Markt solle von innovativen Arzneien profitieren.Die nächsten Quartale könnten für weitere positive Überraschungen sorgen: Bisher seien die ersten Verkäufe des neuen Medikaments Rybelsus in den Planzahlen noch nicht berücksichtigt gewesen. Sollten sie höher als bisher erwartet ausfallen, könnten die Prognosen erneut nach oben korrigiert werden. Da Novo Nordisk auch finanziell sehr solide aufgestellt sei, könnten Anleger von einer höheren Dividende profitieren. Und der Gesundheitskonzern sei nicht nur mit Pharmazie gegen die Zuckerkrankheit aktiv. Einem Medienbericht zufolge würden die Dänen möglicherweise auf eine Behandlung gegen Alzheimer zusteuern: Es gebe Hinweise, dass die Diabetes-Therapie mit Victoza bei Demenz wirken könnte.