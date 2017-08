Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (25.08.2017/ac/a/a)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Bei Novo Nordisk sei der Turnaround in vollem Gange. Der dänische Insulinhersteller versprühe aktuell wieder Optimismus. Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen habe zuletzt wieder ein "bedeutsames Wachstum in einem schwierigen Preisumfeld" in Aussicht gestellt und gleichzeitig die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. So sollten die Erlöse nun währungsbereinigt um 1 bis 3% zulegen. Bislang habe Novo Nordisk auch einen Rückgang für möglich gehalten. Auch beim Gewinn hänge die Messlatte wieder etwas höher. Währungsbereinigt werde nun auch hier ein leichter Zuwachs erwartet.Im zweiten Quartal habe Novo Nordisk jedenfalls die Umsätze zum Vorjahresvergleich um 4% auf 28,64 Mrd. Dänische Kronen (rund 4 Mrd. Euro) steigern können. Analysten seien hier von etwas schlechteren Zahlen ausgegangen. Besonders gut sei wieder das Geschäft mit dem Schlankheitsmittel Saxenda gelaufen, bei dem die Verkäufe um über 80% angezogen hätten. Mit dem Diabetesmittel Victoza habe Novo 17% mehr umgesetzt. Der operative Konzerngewinn (EBIT) habe einen Sprung um 7% auf rund 13,4 Mrd. Kronen gemacht. Der Nettogewinn habe im Vergleich zum Vorjahr bei rund 10 Mrd. Kronen stagniert. Zwar hätten die Dänen weiterhin mit Gegenwind in den USA zu kämpfen, dennoch solle es insgesamt wieder etwas nach oben gehen. Und auch der Preiskampf in den USA sollte sich im Lauf der kommenden Monate etwas abschwächen.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:39,015 EUR +0,94% (25.08.2017, 09:47)