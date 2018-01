Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (09.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk knüpfe an das starke vergangene Jahr auch 2018 an. Wie heute gemeldet worden sei, habe der Insulinhersteller für Ozempic die Zulassung in Kanada zur Behandlung von Typ-2-Diabetes erhalten. Das Mittel habe im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine bedeutende klinische Verbesserung im Blutzuckerspiegel und bei der Gewichtsabnahme gezeigt.In dieser Woche habe Novo Nordisk zudem durch die Ankündigung einer Übernahme auf sich aufmerksam gemacht. Novo Nordisk wolle die belgische Biotech-Schmiede Ablynx kaufen. Jedoch verweigere das Management des Akquisitionsziels bislang jegliche Gespräche. Seit Anfang Dezember 2017 würden sich die Dänen bemühen, eine für den Ablynx-Vorstand akzeptable Übernahmeofferte abzugeben. Das Gebot von 28 Euro/Aktie zuzüglich einer Prämie von 2,50 Euro beim Erreichen spezieller Ziele sei das jüngste Angebot.DER AKTIONÄR bleibe optimistisch, was die weitere Entwicklung der Novo Nordisk-Aktie angehe. Im laufenden Jahr stünden u.a. wichtige Phase-3-Daten zum oral verfügbaren Semaglutide an.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: