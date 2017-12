Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

44,282 EUR +3,36% (06.12.2017, 15:50)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (06.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thibault Boutherin von Morgan Stanley:Thibault Boutherin, Aktienanalyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF).Das nur einmal wöchentlich injizierbare Antidiabetikum Semaglutid habe die US-Zulassung erhalten, so der Analyst. Das unter dem Namen Ozempic vermarktete Arzneimittel sei mit einem für 2025 erwarteten Spitzenumsatz von 4,5 Mrd. US-Dollar ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen.Thibault Boutherin, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursziel von 363,00 DKK (Dänische Kronen) bestätigt. (Analyse vom 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:44,37 EUR +3,44% (06.12.2017, 15:29)