Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

44,374 EUR +3,57% (06.12.2017, 15:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (06.12.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Leuchten von der UBS:Michael Leuchten, Aktienanalyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der US-Zulassung für das nur einmal wöchentlich injizierbare Antidiabetikum Semaglutid weiterhin zum Kauf der B-Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Es sei eine nahezu perfekte Nachricht für das Unternehmen, so der Analyst. Zwar seien auf der Verpackung Risiken einer möglichen Retinopathie (Netzhautschädigung) vermerkt, jedoch keine Warnungen über Nebenwirkungen.Michael Leuchten, Aktienanalyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursziel von 370,00 DKK (Dänische Kronen) bestätigt. (Analyse vom 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:44,43 EUR +3,58% (06.12.2017, 15:24)