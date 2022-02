Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 750,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 15.02.2022 710,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 08.02.2022 735,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 07.02.2022 750,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 03.02.2022 670,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 03.02.2022 660,00 Neutral UBS Michael Leuchten 03.02.2022 802,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 02.02.2022 490,00 Underperform Jefferies Peter Welford 02.02.2022

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

90,49 EUR +1,25% (16.02.2022, 17:01)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

89,91 EUR -0,18% (16.02.2022, 16:36)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (16.02.2022/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 802,00 DKK (Dänische Krone) oder 490,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 2. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Februar zu entnehmen ist, habe der Insulin-Spezialist rund 141 Milliarden DKK (rund 18,9 Milliarden Euro) umgesetzt, was einem um Währungseffekte bereinigten Zuwachs von 14 Prozent entspreche. Der operative Gewinn sei im selben Zeitraum um 13 Prozent auf fast 59 Milliarden DKK gestiegen. Der Konzern wolle zusätzlich zur bereits bezahlten Zwischendividende von 3,50 DKK weitere 6,90 DKK ausschütten. Die Dividende falle damit höher als erwartet aus. Zudem plane das Management, ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 22 Milliarden DKK.Lieferprobleme und ein schwächelnder Insulin-Umsatz in China würden das Wachstum des Insulin-Spezialisten Novo Nordisk voraussichtlich bremsen. Nach einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzwachstum von 14 Prozent im vergangenen Jahr rechne der Konzern 2022 noch mit einer Steigerung von 6 bis 10 Prozent. Beim operativen Gewinn erwarte der Vorstand um Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen ein um Währungseffekte bereinigtes Plus von vier bis acht Prozent. Die Ziele seien nach Einschätzung von Experten höher als von den meisten Analysten erwartet ausgefallen. Der Konzern kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf an, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 802 DKK belassen. Das vierte Quartal des dänischen Pharmaherstellers sei stark gewesen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am 2. Februar vorliegenden Studie. Der solide Ausblick für dieses Jahr sollte die Investoren beruhigen.Jedoch hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "underperform" mit einem Kursziel von 490 DKK belassen. Der Diabetes-Spezialist habe im vierten Quartal dank eines geringer als erwarteten Drucks auf die Margen umsatzseitig die Erwartungen übertroffen und auch der Ausblick sei positiv, habe Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion am 2. Februar geschrieben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: