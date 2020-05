Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 475,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 21.05.2020 466,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 19.05.2020 435,00 Equal-weight Morgan Stanley Mark Purcell 18.05.2020 425,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 14.05.2020 480,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 13.05.2020 485,00 Overweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 07.05.2020 470,00 Outperform Credit Suisse Trung Huynh 07.05.2020



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

58,61 EUR -0,41% (22.05.2020, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

59,39 EUR +1,18% (22.05.2020, 12:34)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.05.2020/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 485,00 DKK (Dänische Krone) oder 425,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 6. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Mai zu entnehmen ist, habe der Insulin-Hersteller Novo Nordisk im ersten Quartal von den Auswirkungen der Corona-Krise profitiert. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16 Prozent auf 33,88 Milliarden DKK (4,54 Milliarden Euro) zugelegt. Währungsbereinigt habe das Plus 14 Prozent betragen. Analysten hätten im Schnitt mit weniger gerechnet. Weltweit habe die Virus-Pandemie dazu geführt, dass Kunden von Novo Nordisk ihre Lagerbestände aufgefüllt und so den Umsatz angekurbelt hätten.In der Folge halte Novo Nordisk an seinem Ausblick fürs Gesamtjahr fest. Der Pharmakonzern erwarte weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3 bis 6 Prozent, das operative Ergebnis solle währungsbereinigt zwischen 1 und 5 Prozent zulegen. Die negativen Folgen der Corona-Krise würden durch die positive Geschäftsentwicklung weitgehend aufgefangen.Für das Wachstum im ersten Quartal hätten vor allem Diabetes-Mittel gesorgt. Der Umsatz mit GLP-1-Medikamenten sei im Vergleich zum Jahresstart 2019 um 40 Prozent gestiegen. Vor allem die neuere Arznei Ozempic habe die Entwicklung angetrieben. Kürzlich habe das Unternehmen außerdem die Zulassung des Diabetes-Mittel Rybelsus in der Europäischen Union erreicht, die Produktpalette entwickle sich also weiter.Das operative Ergebnis habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt um 14 Prozent auf 16,3 Milliarden Kronen zugelegt. Währungsbereinigt habe das Plus bei 12 Prozent gelegen. Auch der Nettogewinn sei um 14 Prozent auf 11,90 Milliarden DKK gestiegen. Damit übertraf Novo Nordisk auch mit diesen Kenngrößen die durchschnittliche Erwartung der Experten merklich, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für der Novo Nordisk kommt dagegen von der UBS: Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für die Aktie des Pharmakonzerns nach neuen Studiendaten auf "neutral" mit einem Kursziel von 425 DKK belassen. Die Daten zu der Semaglutid-Studie "STEP 4" des Insulinherstellers seien allem Anschein nach erfreulich, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am 14. Mai vorliegenden Studie. Die Verträglichkeit des Mittels für Patienten mit Typ-2-Diabetes sei gut.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?