Tradegate-Aktienkurs Novem-Aktie:

10,18 EUR -0,20% (24.02.2022, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Novem-Aktie:

10,20 EUR -1,92% (23.02.2022, 17:35)



ISIN Novem-Aktie:

LU2356314745



WKN Novem-Aktie:

A3CSWZ



Ticker-Symbol Novem-Aktie:

NVM



Kurzprofil Novem Group S.A.:



Novem (ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ, Ticker-Symbol: NVM) mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18 Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut.



Novem beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des Managements. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com. (24.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novem Group S.A. (ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ, Ticker-Symbol: NVM) unter die Lupe.Die Quartalszahlen, die Novem am Donnerstag vorgelegt habe, seien durchwachsen ausgefallen. Während der Umsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums verharrt habe, sei die Profitabilität des Produzenten von Zierelementen für den Fahrzeuginnenraum zurückgegangen. Insbesondere die geringeren Produktionsvolumina der Automobilhersteller hätten sich bemerkbar gemacht. Novems Umsätze aus dem Seriengeschäft hätten fast 6% unter denen des Vorjahresquartals gelegen.In einem aufgrund der Eskalation in der Ukraine schwachen Gesamtmarkt gebe die Novem-Aktie am Donnerstagvormittag 2,5%. Die nächste Unterstützung liege beim Allzeittief von Ende Januar bei 9,81 Euro.Als Zulieferer im Premium-Segment sollte Novem auf Sicht von der hohen Nachfrage nach Oberklasse-Autos profitieren. So habe beispielsweise Mercedes-Benz, die am Donnerstag starke Geschäftszahlen vorgelegt habe, Ende Januar einen Bestellstopp für die G-Klasse verhängt. Hintergrund: Der Stuttgarter Konzern komme mit der Fertigung des Luxus-Geländewagens (Basispreis: 104.577 Euro) nicht hinterher und werde voraussichtlich noch bis 2024 brauchen, um alle bisherigen Bestellungen abzuarbeiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novem-Aktie: