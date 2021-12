Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Novavax habe vor Kurzem die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU erhalten. Doch das US-Unternehmen wolle in Zukunft auch an den Booster-Kampagnen teilhaben. Hierfür setze die Gesellschaft die Phase-3-Studie PREVENT-19 fort, um eine dritte Dosis des Corona-Vakzins auf Sicherheit und Wirksamkeit zu überprüfen.Alle Teilnehmer der Studie seien nun berechtigt, eine dritte Booster-Dosis von NVX-CoV2373 zu erhalten, so Novavax am Donnerstag. Die Auffrischungsdosis sei identisch mit dem aktiven Impfstoff, der den Teilnehmern zuvor in einem Zwei-Dosis-Schema verabreicht worden sei, heiße es weiter.Novavax untersuche in diesem Studienteil zwei weitere Gruppen. Zum einen könnten Studienteilnehmer, die zunächst ein Placebo und anschließend einen anderen Covid-19-Impfstoff erhalten hätten, mit in die Studie eingeschlossen werden. Zum anderen hätten auch die bisherigen Teilnehmer die Möglichkeit an der Booster-Studie zu partizipieren, deren Verblindung nach der ersten Verabreichung des Impfstoffs aufgehoben worden sei und die anschließend keinen anderen Impfstoff erhalten hätten, erkläre Novavax.Novavax gehe mit der Folgestudie den nächsten Schritt. Zuletzt habe das Unternehmen mit einem durchweg positiven Newsflow aufgewartet. Die Aktie habe diese Steilvorlage allerdings nicht nutzen können, viele gute Nachrichten seien wieder abverkauft worden.