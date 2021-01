Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

110,70 EUR +2,25% (28.01.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

134,01 USD +2,16% (28.01.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Nach Börsenschluss in den USA lasse das Biotech-Unternehmen aufhorchen. Der Corona-Impfstoff von Novavax sei in einer klinischen Phase-3-Studie in Großbritannien auf eine Effektivität von 89% gekommen. Die guten Daten würden nach anfänglichen Verlusten für ein sattes Plus bei der Aktie sorgen.Mit den Ergebnissen habe das Unternehmen "das Potenzial, eine wichtige Rolle bei der Lösung dieser globalen Gesundheitskrise zu spielen", so Novavax-CEO Stanley Erck. "Wir freuen uns, mit unseren Partnern, Mitarbeitern, Prüfern und Regulierern rund um die Welt daran zu arbeiten, dass der Impfstoff so schnell wie möglich verfügbar ist."Der Impfstoff solle auch gegen die britische Corona-Mutation eine hohe Wirksamkeit aufweisen. Nur gegen die Mutation aus Südafrika zeige er weniger Effizienz. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Novavax-Aktie zunächst 14% eingeknickt sei. Inzwischen habe sich jedoch die Freude über die hohe Effizienz gegen das "normale" Virus durchgesetzt und Novavax notiere nachbörslich knapp 20% im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: