Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

130,50 EUR +12,15% (27.10.2021, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

134,99 USD -0,27% (26.10.2021)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (27.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Positive Neuigkeiten von Novavax: Das Unternehmen reiche für seinen proteinbasierten Covid-19-Impfstoffkandidaten den Zulassungsantrag bei der zuständigen Behörde in Großbritannien ein. Weitere Einreichungen sollten dem Vernehmen nach in Kürze folgen. Im vorbörslichen US-Handel verbuche die Aktie klare Zugewinne.Der Antrag markiere den ersten proteinbasierten Covid-19-Impfstoff, der bei der britischen Genehmigungsbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, kurz) MHRA zur Zulassung eingereicht worden sei, so Novavax.Laut dem Unternehmen seien nun alle für die behördliche Prüfung erforderlichen Module, einschließlich CMC-Daten vollständig und der Antrag basiere auf Phase-3-Daten von rund 45.000 Patienten, die eine hohe Wirksamkeit und gut verträgliche Sicherheit, auch gegen Varianten, belegen würden, erkläre das Unternehmen im Rahmen einer Pressemitteilung.Darüber hinaus strebe Novavax die Einreichung des Zulassungsantrages für den Covid-19-Impfstoffkandidaten bei anderen Behörden an. Dazu zähle die Gesellschaft die EU, Kanada und Australien.Die Aktie bleibt ein ganz heißes Eisen und befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. Wer am Impfstoff-Markt jedoch partizipieren und an der Entwicklung bei Novavax teilhaben wolle, greife zu einem Produkt mit moderatem Hebel auf den Impfstoff Aktien-Index. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.